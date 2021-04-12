我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是否加倍擴大歐記健保或紅藍卡 拜登面臨黨內施壓

猶如「死亡之吻」 專家警告投票權改革案恐傷移民權益

是否加倍擴大歐記健保或紅藍卡 拜登面臨黨內施壓

記者顏伶如／綜合報導
俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)與聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)是否加倍擴大，拜登總統現正面臨黨內不同勢力施壓。路透
俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)與聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)是否加倍擴大，拜登總統現正面臨黨內不同勢力施壓。路透

俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)與聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)是否加倍擴大，拜登總統現正面臨黨內不同勢力施壓。華盛頓郵報報導，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、眾院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)對於透過預算包裹法案達成健保改革意見不同，兩方陣營都各自對白宮展開積極遊說。

民主黨籍資深國會助理指出，波洛西辦公室要求白宮將疫情紓困法案當中的擴大歐記健保補助範圍，從暫時性改為永久有效。桑德斯日前接受媒體訪問時則說，聯邦醫療保險參加資格應從60歲調降到55歲，並且將看牙、視力、助聽器等服務也納入項目。

華盛頓郵報分析，民主黨人對於美國健保改革看法分歧，十足反映在黨內對於拜登下一階段重大法案推動的寄望，波洛西希望加碼擴大近幾年來越來越受歡迎、收入在貧窮線(poverty line)之上民眾也能獲得補助的歐記健保，桑德斯則抓緊機會期盼落實倡議多年的全民健保。

不管是波洛西或桑德斯的提議，都能讓更多低收入美國民眾取得醫療保險，拜登眼前必須選擇的是，要不要繼續聚焦在透過私人保險公司推出的歐記健保，還是直接利用手上的政治籌碼，全力推動由政府經營的全民聯邦醫療保險。

報導指出，白宮研擬中的「美國家庭計畫」(American Families Plan)法案是上個月宣布基礎健設及就業法案的延伸，內容包括托兒、高等教育、打擊貧窮及健保等項目。這項法案估計在十年期間，能夠省下4500億元的處方藥物預算，這筆經會將可以用來推動擴大健保。

接下來健保改革將朝哪個方向邁進，白宮官員並未說明。白宮發言人則未針對華盛頓郵報報導發表評論。

桑德斯日前接受訪問時說，數以百萬計、主要來自低收入家庭老年人面對的問題，政府不能繼續坐視不管，這些老人沒錢看牙醫，消化不良，或者因為耳朵聽不見卻買不起助聽器而生活孤立。

至於與波洛西之間的意見分歧，桑德斯則說，對於哪些項目應該列為健保改革的優先項目，目前確實有的各種看法。

歐記健保 聯邦醫療保險 桑德斯

上一則

美媒稱中國超音速武器進展迅速

下一則

19日起開放接種疫苗…搶預約之難 如搶貓王演唱會門票

延伸閱讀

超量103% 無伴童擠爆收容所 共和黨批拜登政策虐童

超量103% 無伴童擠爆收容所 共和黨批拜登政策虐童
民調：55%共和黨人 仍認拜登非法勝選

民調：55%共和黨人 仍認拜登非法勝選
通膨加稅...華爾街兩大恐慌

通膨加稅...華爾街兩大恐慌
樂金、SK商業機密訴訟和解

樂金、SK商業機密訴訟和解

熱門新聞

科羅拉多州7日多位民眾施打嬌生(Johnson & Johnson)疫苗後出現嚴重副作用。(美聯社)

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

2021-04-08 11:08
全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)。路透

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

2021-04-05 13:57
NFL前球員亞當斯槍殺名醫家庭5人後飲彈自殺。圖為他在舊金山49人隊時，坐在場邊觀戰。(美聯社)

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

2021-04-08 19:09
約翰霍普金斯大學7日疫情追蹤統計顯示，上周全美新增確診案例當中，高達43%其中來自五個州：紐約州、密西根州、佛羅里達州、賓州、新澤西州。（美聯社）

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

2021-04-07 22:45
公衛專家表示，變種病毒將對還未接種疫苗的年輕人造成威脅。圖為佛州一所大學的學生。(美聯社)

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

2021-04-05 11:45
美國海軍公布柏克級（Arleigh Burke-class）神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin DDG 89）4月4日在菲律賓海近距監控解放軍航空母艦遼寧號的照片。該艦長甚至將脚翹起。圖／美國海軍官網

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

2021-04-11 09:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭
加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪
羅蘭岡凌晨街頭槍案一男斃命 白色寶馬i8駕駛室有彈孔

羅蘭岡凌晨街頭槍案一男斃命 白色寶馬i8駕駛室有彈孔
亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入

亞裔女2度險被推下地鐵軌道 紐約市警仇恨犯罪調查小組介入
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台