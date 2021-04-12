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左批麥康奈右譏趙小蘭 川普黨內會議痛罵自家人

中央社 / 華盛頓11日綜合外電報導
美國媒體報導，共和黨金主及黨內高層昨天開會，席間，前總統川普（圖）痛批共和黨同志的篇幅，比批評民主黨人還要長。圖／美聯社
美國媒體報導，共和黨金主及黨內高層昨天開會，席間，前總統川普（圖）痛批共和黨同志的篇幅，比批評民主黨人還要長。圖／美聯社

美國媒體報導，共和黨金主及黨內高層昨天開會，席間，前總統川普痛批共和黨同志的篇幅，比批評民主黨人還要長，尤其對聯邦參議院共和黨領袖麥康奈不留情面。

川普去年在大選中敗給民主黨籍的拜登，共和黨也失去在參議院的掌控優勢。

法新社報導，川普昨天在他位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），對共和黨全國委員會（Republican National Committee）成員發表談話，呼籲全黨團結。

但他的分化方式和對同黨同志的尖銳批評，讓展望明年期中選舉及未來發展的共和黨高層人士尷尬不已。

川普昨天仍自稱贏得去年11月總統大選，並特別痛斥麥康奈（Mitch McConnell），說他是「蠢蛋」和「鐵石心腸的魯蛇」。

川普曾怪罪麥康奈未奮力阻止國會於1月6日認證拜登勝選。當天，川普的支持者暴力闖入國會大廈，一度打斷國會認證程序。事後，麥康奈說，川普必須為這起致命攻擊事件「負起實際上和道德上的責任」。

川普昨天在談話中，也批評麥康奈的妻子趙小蘭（Elaine Chao）。趙小蘭曾在川普執政時擔任交通部長，但在國會暴動事件後請辭。

川普說：「我任用麥康奈的妻子，他有向我說過謝謝嗎？」川普接著嘲諷趙小蘭辭職一事。

美聯社聯繫麥康奈辦公室，尚未獲得回應。

川普還表示，他對副手彭斯（Mike Pence）未能在認證選舉結果的過程中扮演好自己的角色而感到「失望」。

隨後，他再度抨擊美國首席流行病學者佛奇（Anthony Fauci），說佛奇根本「一派胡言」。

川普稱讚佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）等共和黨人違抗專家建議、提早鬆綁防疫措施，卻對超過56萬名美國人因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故一事隻字未提。

川普的言論讓部分與會者坐立不安。前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）離開海湖俱樂部時，並沒有替川普說好話。

金瑞契說：「繼續把焦點放在民主黨人身上會好得多，就這樣。」

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