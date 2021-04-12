科技股飆漲 Google兩位共同創辦人躋身千億美元俱樂部

Google共同創辦人佩吉。（Getty Images）

科技股近來飆漲，推升Google 兩位創辦人的身價衝破千億美元，躋身千億美元俱樂部。

根據彭博億萬富豪指數，Google共同創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin），在上周加入千億美元俱樂部，使身價超過千億美元的總人數增加至8人。這八位億萬富豪掌握逾1兆美元資產，今年迄今的身價總和激增1100億美元。

其他六位富豪依序是：亞馬遜執行長（Amazon）貝佐斯 、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克 、微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）、LV精品集團執行長阿諾特（Bernard Arnault）、臉書執行長祖克伯，以及「股神」巴菲特。

貝佐斯的身價在2017年達到1000億美元，繼蓋茲在1999年抵達這項里程碑後，貝佐斯是第一位取得這項成就的富豪。隨著達康熱潮（dot-com bubble）破滅，蓋茲的財富頓時減少，他直到2019年才重拾千億美元富豪頭銜。

馬斯克和祖克伯則是去年加入千億美元俱樂部，科技股勁揚帶動這兩人的財富大增。當時新冠肺炎疫情猖獗，加速民眾轉向線上。

美股9日收盤創新高，受經濟復甦的樂觀情緒提振。追蹤科技公司績效的那斯達克100指數今年來漲逾7%，Google母公司字母過去兩周更是漲不停，法院日前裁定Google在一樁版權官司中勝訴。佩吉和布林今年來的財富分別增逾200億美元，增幅領先其他六位富豪。

巴菲特身價一度在3月達到千億美元，上周再度加入這個俱樂部。阿諾特自2019年來幾度進出這個俱樂部。