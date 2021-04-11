龐培歐曬家居照 邊吃「台灣鳳梨乾」邊下棋

前美國國務卿龐培歐11日在推特曬家居照，照片中的他邊下棋邊啖台灣鳳梨乾。（取材自推特）

中國2月底停止進口台灣 鳳梨，許多地方掀起支持「自由鳳梨」運動。前美國 國務卿龐培歐 今天在推特曬家居照，照片中的他邊下棋邊啖台灣鳳梨乾，挺台立場表露無遺。

龐培歐（Mike Pompeo）今天在自己的推特（Twitter）帳號分享家居照，照片中他身穿軍綠色帽T，專注下著西洋棋，一邊享受台灣鳳梨乾。他推文寫道：「身為自由擁護者，享用些台灣鳳梨乾，將軍（checkmate）。」

中國2月底突然宣布停止進口台灣鳳梨，台外交部長吳釗燮推文呼籲各界支持台灣的「#自由鳳梨（#FreedomPineapple）」，讓台灣鳳梨一夕之間成為自由的代名詞。龐培歐今天的推文顯然是向「自由鳳梨」運動表達支持。

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駐美國台北經濟文化代表處代表蕭美琴告訴記者，那包鳳梨乾是她之前送給龐培歐的伴手禮。她也在推特表示，很高興看到龐培歐喜歡台灣鳳梨乾，這是她到處與人分享的好物。

龐培歐1月底卸下國務卿職務，從政治回歸民間。蕭美琴3月31日特別在華府雙橡園宴請龐培歐，兩人共享鳳梨酥、鳳梨蛋糕與珍珠奶茶等道地台灣美食。據了解，這是兩人首次會面。

龐培歐事後主動公開兩人會面合照，並表示他在國務卿任上即便面對巨大壓力，仍努力支持同為民主政體的台灣。他說，美國與台灣同享自由、民主與自由市場經濟的核心價值。