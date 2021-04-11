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美艦長翹腳看遼寧艦 學者：美對中認知作戰

中央社台北11日電
據美國海軍發布照片，美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左）和副艦長斯萊中校4日近距離觀察遼寧號動向。（圖取自美國海軍官網）
據美國海軍發布照片，美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左）和副艦長斯萊中校4日近距離觀察遼寧號動向。（圖取自美國海軍官網）

美軍發布一張驅逐艦馬斯廷號艦長「翹腳」目視共軍遼寧號航艦照片引發熱議。軍事專家呂禮詩、蘇紫雲認為，美軍此舉是對中共進行認知戰，揭露遼寧艦並不具威脅，且依隊形觀察，共軍戰力仍有待強化。

根據美國海軍在官方網站「Amecica's NAVY」發布的照片顯示，馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）艦長布瑞格斯中校（Robert J. Briggs）、副艦長斯萊中校（Richard D. Slye）從艦橋操舵室外監視海面接觸情況；從放大的照片清晰可見，監看的是舷號16遼寧號航艦，顯示雙方距離僅數千英尺。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，美軍故意對外公布「輕鬆」監控共軍的照片，目的是凸顯美軍並不將遼寧艦的戰力放在心上，這也是這張照片想透露的弦外之音。

但蘇紫雲指出，值得關注之處在於，一個航艦作戰群（美國稱為打擊群）的（護航）站位，航艦左右兩側必須要有護衛艦；原因是航艦屬艦載機的載台，自身作戰能力有限，若將航艦暴露於敵艦旁、威脅程度相當高，此代表共軍的操演仍須進一步強化。

前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，過去大家對於認知作戰（Cognitive Warfare）的印象，都是俄羅斯、中共等集權國家針對西方民主國家而來，但美軍披露這張照片，代表美國正在對中國進行認知作戰；對外彰顯遼寧艦並非美軍的威脅，且美軍在更具代表性質的「官方網站」發布這張照片，更具有意義。

但呂禮詩認為，以實務來說，艦長、副艦長不太可能同時在操舵室外監視敵艦，原因在於監控除了目視之餘，戰情室中的戰術行動軍官（Tactical Action Officer，TAO）必須由艦長或副艦長擔任，並持續監看電子頻譜以避免遭電子攻擊、及時反制；因此，這張照片現場狀況的實際原因仍不得而知。

另外，共軍遼寧艦作戰群、逾萬噸的最大型055型飛彈驅逐艦南昌號（舷號101），以及另一艘052D型飛彈驅逐艦，不知何故脫離遼寧號打擊群後，北駛進入台灣海峽。

蘇紫雲研判，共軍遼寧艦在呂宋海峽、共機在巴士海峽的演練可能是進行組合訓練，而055型南昌號北返至台灣海峽，有可能是想藉此拉開戰場距離，並嘗試海空封鎖台灣海峽。

蘇紫雲強調，重點在於，一個航空母艦作戰群至少要有5艘護衛艦，但055、052D離開後不足5艘，加上遼寧艦並不具備真正的遠海獨立作業能力，共軍的真正動機仍有待觀察。

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