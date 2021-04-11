美軍公布照片 驅逐艦指揮官近距離監視遼寧號

據美國海軍發布照片，美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左）和副艦長斯萊中校4日近距離觀察遼寧號動向。取材自美國海軍網頁www.navy.mil

中國 遼寧號航艦編隊本週在呂宋海峽附近操演，美國 密切關注。據美國海軍4日發布照片，美軍驅逐艦馬斯廷號近距離觀察遼寧號動向。另有衛星照顯示，遼寧號疑護衛兵力不足。

美國汽車網站「駕駛」（The Drive）軍事討論區「戰區」（The Warzone）報導，遼寧號航艦編隊穿越宮古海峽後，追蹤航艦動向的開放來源情報分析家指出，遼寧號編隊本週似乎在呂宋海峽一帶演習。

根據美國海軍4日發自菲律賓海的照片，馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）艦長布瑞格斯中校（Robert J. Briggs）和副艦長斯萊中校（Richard D. Slye）從艦橋操舵室外監視海面接觸情況。從放大照片清晰可見，兩人監看的正是舷號16遼寧號航空母艦，顯示雙方距離僅數千英尺。

報導另引述推特帳號OSINT-1分析家發布2張攝於10 日的衛星照片。第一張可見遼寧號打擊群只剩遼寧號、054A型黃岡號護衛艦、901型呼倫湖號補給艦和一艘052D型旅洋III級驅逐艦，少了055型刃海級驅逐艦和另一艘052D；現場同時有一艘美軍勃克級（Burke-class）船艦就近監視。

第二張照片則可見，055和另一艘052D不知何故脫離遼寧號打擊群後，北駛進入台灣 海峽。