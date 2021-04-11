我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

美軍公布照片 驅逐艦指揮官近距離監視遼寧號

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
據美國海軍發布照片，美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左）和副艦長斯萊中校4日近距離觀察遼寧號動向。取材自美國海軍網頁www.navy.mil
據美國海軍發布照片，美軍驅逐艦馬斯廷號艦長布瑞格斯中校（左）和副艦長斯萊中校4日近距離觀察遼寧號動向。取材自美國海軍網頁www.navy.mil

中國遼寧號航艦編隊本週在呂宋海峽附近操演，美國密切關注。據美國海軍4日發布照片，美軍驅逐艦馬斯廷號近距離觀察遼寧號動向。另有衛星照顯示，遼寧號疑護衛兵力不足。

美國汽車網站「駕駛」（The Drive）軍事討論區「戰區」（The Warzone）報導，遼寧號航艦編隊穿越宮古海峽後，追蹤航艦動向的開放來源情報分析家指出，遼寧號編隊本週似乎在呂宋海峽一帶演習。

根據美國海軍4日發自菲律賓海的照片，馬斯廷號（USS Mustin，DDG 89）艦長布瑞格斯中校（Robert J. Briggs）和副艦長斯萊中校（Richard D. Slye）從艦橋操舵室外監視海面接觸情況。從放大照片清晰可見，兩人監看的正是舷號16遼寧號航空母艦，顯示雙方距離僅數千英尺。

報導另引述推特帳號OSINT-1分析家發布2張攝於10 日的衛星照片。第一張可見遼寧號打擊群只剩遼寧號、054A型黃岡號護衛艦、901型呼倫湖號補給艦和一艘052D型旅洋III級驅逐艦，少了055型刃海級驅逐艦和另一艘052D；現場同時有一艘美軍勃克級（Burke-class）船艦就近監視。

第二張照片則可見，055和另一艘052D不知何故脫離遼寧號打擊群後，北駛進入台灣海峽。

圖為美國馬斯廷號驅逐艦。 美聯社
圖為美國馬斯廷號驅逐艦。 美聯社

美國 台灣 中國

上一則

只做百日…白宮邊境協調委員傑各布森 月底離職

下一則

4年40億？路透：遏止移民湧入 美國擬金援中美洲國家

延伸閱讀

中國遼寧號 與美國馬斯廷艦曾「近距離並排航行」

中國遼寧號 與美國馬斯廷艦曾「近距離並排航行」
國會表揚 奧克蘭98歲華裔二戰老兵獲頒金章

國會表揚 奧克蘭98歲華裔二戰老兵獲頒金章
舊金山奧克蘭98歲華裔二戰老兵 獲頒國會金質獎章

舊金山奧克蘭98歲華裔二戰老兵 獲頒國會金質獎章
近距離並排航行…中遼寧號與美馬斯廷艦 海上「碰面」

近距離並排航行…中遼寧號與美馬斯廷艦 海上「碰面」

熱門新聞

科羅拉多州7日多位民眾施打嬌生(Johnson & Johnson)疫苗後出現嚴重副作用。(美聯社)

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

2021-04-08 11:08
全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)。路透

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

2021-04-05 13:57
NFL前球員亞當斯槍殺名醫家庭5人後飲彈自殺。圖為他在舊金山49人隊時，坐在場邊觀戰。(美聯社)

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

2021-04-08 19:09
約翰霍普金斯大學7日疫情追蹤統計顯示，上周全美新增確診案例當中，高達43%其中來自五個州：紐約州、密西根州、佛羅里達州、賓州、新澤西州。（美聯社）

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

2021-04-07 22:45
公衛專家表示，變種病毒將對還未接種疫苗的年輕人造成威脅。圖為佛州一所大學的學生。(美聯社)

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

2021-04-05 11:45
據報導，加州已出現源自印度的雙變種病毒，令人擔心外來者是否是攜帶病毒。圖為加州洛杉磯當地慈善組織正為排隊的無證客，施打單劑的嬌生疫苗。(Getty Images)

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」

2021-04-05 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生