巴爾的摩金融家認罪 最高面臨10年有期徒刑

巴爾的摩(Baltimore)現年64歲的金融家奈彼特(Charles Nabit)，9日於馬里蘭州聯邦地方法院就性交易認罪，面臨最高10年有期徒刑，法院將於6月24日宣判。聯邦檢察官表示，自2019年3月開始，奈彼特至少花了9萬元尋芳，還向部分性交易對象提供毒品 。

奈彼特是巴爾的摩相當成功的金融家，在全國各處如德拉瓦州 貝瑟尼灘(Bethany Beach)、佛羅里達州 迪爾菲爾德海灘(Deerfield Beach)等地擁有多處房產，還是西港集團(Westport Group LLC)負責人，此前在巴爾的摩當地甚至擁有一間毒癮戒治中心。

然而，與奈彼特有性交易的7名女性，或多或少都有毒品濫用的問題，奈彼特還提供毒品給其中一部分與他性交易的性工作者。此外，根據奈彼特的認罪協議，他不但在巴爾的摩的辦公室從事性交易，還不顧性工作者的反對，將性愛過程全程錄影。

聯邦地方法院檢察官連茲納(Jonathan Lenzner)在新聞稿中指出：「奈彼特擁有財富、權勢、社經地位，卻沒有利用其資源幫助這些藥物濫用成癮的女性脫離毒海，反而還花了9萬元與她們從事性交易。」

根據巴爾的摩太陽報報導，奈彼特認罪後發表聲明指出，他會對自己的行為負起全責，並說「對我所愛的人所造成的羞辱與傷害，我感到非常懊悔。」而其律師艾倫(Steven Allen)則指出，奈彼特自從被控罪後，已進行了數百小時的療程治療性成癮。另外並說：「多數的性工作者或多或少都有藥物成癮的問題，我很遺憾與奈彼特先生性交易的7名女性也有相關問題。」