我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「歧視亞裔是共產黨炒作的假象」 紐大學者言論惹議

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

遏止移民湧向邊境 拜登政府擬花錢擺平

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
美國正考慮為中美洲某些國家採取有條件資金供應計畫，以處理邊境問題。(Getty Images)
美國正考慮為中美洲某些國家採取有條件資金供應計畫，以處理邊境問題。(Getty Images)

白官高層官員今天告訴記者，美國正考慮為中美洲某些國家採取有條件資金供應計畫，以處理造成這國家人民向北遷移的經濟困境，同時還將為這些國家派送2019冠狀病毒疾病疫苗

白宮南部邊境協調委員賈可布森（Roberta Jacobson）接受路透社專訪說，可能實施的資金供應方案，將針對中美洲北方三角地區（Northern Triangle）的國家，包括瓜地馬拉、宏都拉斯與薩爾瓦多；不過賈可布森並未說明，資金給付的確實對象。

美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）今年3月在美墨邊界逮捕了約16萬8000名移民，創2001年3月以來的單月新高，這也是近數月來持續增加的入境人數之一。

她說：「我們正考慮一切有成果的選項，以同時處理當地人民可能對外遷移的經濟、防護和安全因素。」

賈可布森並未詳細說明，資金供應計畫如何實施，不過她表示，「我可以向各位承諾的是，美國政府不會對這些國家的人民直接發送現金或支票」。

她說，關於是否優先配送疫苗給中美洲北方三角地區的國家，目前尚未決定，不過總統拜登（Joe Biden）政府將考慮，如何藉由疫苗挽救這些國家的經濟景氣。

美國 疫苗 邊境

上一則

NRA會長為安全 電郵簡訊從不發、海上度假不落地

延伸閱讀

拜登編1.5兆元預算 教育增41% 軍費僅多1.6%

拜登編1.5兆元預算 教育增41% 軍費僅多1.6%

全美1/5民眾已打完新冠疫苗 1/3人至少打1劑

全美1/5民眾已打完新冠疫苗 1/3人至少打1劑
競爭政策大多繼承川普 拜登對中至少強硬2年

競爭政策大多繼承川普 拜登對中至少強硬2年

新聞評論／準則能放也能收 台灣要拿出實力鞏固

新聞評論／準則能放也能收 台灣要拿出實力鞏固

熱門新聞

科羅拉多州7日多位民眾施打嬌生(Johnson & Johnson)疫苗後出現嚴重副作用。(美聯社)

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

2021-04-08 11:08
全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)。路透

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

2021-04-05 13:57
NFL前球員亞當斯槍殺名醫家庭5人後飲彈自殺。圖為他在舊金山49人隊時，坐在場邊觀戰。(美聯社)

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

2021-04-08 19:09
約翰霍普金斯大學7日疫情追蹤統計顯示，上周全美新增確診案例當中，高達43%其中來自五個州：紐約州、密西根州、佛羅里達州、賓州、新澤西州。（美聯社）

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

2021-04-07 22:45
公衛專家表示，變種病毒將對還未接種疫苗的年輕人造成威脅。圖為佛州一所大學的學生。(美聯社)

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

2021-04-05 11:45
據報導，加州已出現源自印度的雙變種病毒，令人擔心外來者是否是攜帶病毒。圖為加州洛杉磯當地慈善組織正為排隊的無證客，施打單劑的嬌生疫苗。(Getty Images)

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」

2021-04-05 22:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」
中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世

吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世
第一次到鼎泰豐要點什麼？網友狂推這組合

第一次到鼎泰豐要點什麼？網友狂推這組合