舊金山灣區新冠疫苗供不應求 民眾頻刷網頁預約接種

加州將於15日擴大開放16歲以上民眾接種新冠肺炎疫苗，已接種民眾的經驗是須頻刷網頁預約才有可能較快打到疫苗。中央社

加州 將於15日擴大開放16歲以上民眾接種新冠肺炎疫苗 ，預期將再有一波上網搶訂接種名額熱潮。舊金山灣區已接種民眾的經驗是須頻刷網頁預約，或者開車到遠一點的地方才有疫苗可以施打。

「請稍待再試」、「沒有空的時段」、「抱歉，我們找不到任何預約時間！」這是舊金山灣區民眾在加州政府My Turn網站尋覓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗接種機會時的普遍經驗。

坐在電腦螢幕前，不停刷螢幕畫面，期待有開放時段跑出來，但在解除疫苗焦慮、取得預約之前，可能得先體驗「秒殺」或「落空」。

根據「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）網站統計，截至今天更新數字，超過2160萬、約36.5%的加州人已至少接種過一劑疫苗。

舊金山灣區已經完成疫苗接種者分享經驗。聖荷西（San Jose）居民麥迪納（Giovani Medina）告訴中央社記者，沒有捷徑，祕訣是「一直更新網頁，懶惰就打不到疫苗」。

搶打疫苗、唯勤是岸。房地產投資者惠特尼（Daniel A. Whitney）為了幫符合資格的家人分批預約時段，每天上網站查看好幾次，花一個星期搞定一切。

他告訴記者，每次花3分鐘填妥資料，結果系統回報，「對不起，我們沒有疫苗」，又得重新來過。他說：「今天，全家都完成疫苗施打，很開心。」

至於打到哪一種疫苗有點運氣成分。網站預告的疫苗有時與現場時真正接種的疫苗不同，全看疫苗接種站從當地政府拿到什麼配額，有什麼打什麼。

美國目前核准輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）三款新冠肺炎疫苗。

加州疫苗預約網站有多家配合單位，包括藥房、醫院和診所等，疫苗數量的分配量會重點擺在染疫嚴重、住院和病故人數多的郵遞區號。

例如，矽谷聖克拉拉郡（Santa Clara County）3月初與史丹佛大學醫學中心合作，臨時租借聖荷西一處購物廣場，設置大型疫苗接種中心，讓迫切需要的居民就近開打。一開始採現場排隊拿票，「先來先得」的預約方式，每天提供2000劑疫苗，3月底改成上網預約。

加州政府訂在6月15日社會全面解除封鎖。4月15日起，16歲以上民眾皆符合新冠肺炎疫苗的接種對象，預期將會再有一波上網搶訂名額的熱潮。

網路社群平台有以「地名」加「疫苗獵人」（Vaccine Hunters）的私密社團，互通有無相關訊息。擔心疫苗供不應求「很難約」，有些當地人選擇驅車到幾小時之外的地區施打，成為另類接種疫苗兼旅行的方式。