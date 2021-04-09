12-15歲青少年接種疫苗 輝瑞申請緊急授權

輝瑞製藥9日表示將向FDA緊急申請在12歲到15歲青少年上施打疫苗，以期能讓學童在秋季前復學上課。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

輝瑞 與德國生技公司BioNTech9日要求聯邦食品暨藥物管理局(FDA)修改緊急使用授權，允許12至15歲青少年接種輝瑞新冠疫苗 ，希望能秋季復學上課提供保障。

目前輝瑞疫苗適用於16歲以上民眾，輝瑞此舉將擴大FDA的疫苗緊急授權對象；輝瑞和BioNTech表示，他們打算在近日向全球管制單位申請擴大輝瑞疫苗的接種年齡。

輝瑞和BioNTech引述3月一篇研究，表示其疫苗對12至15歲青少年具100%的功效；兩間藥廠在新聞稿中指出：「此次申請象徵輝瑞與BioNTech持續努力，支持政府擴大全球疫苗接種。」

輝瑞和BioNTech在聲明中表示：「本公司期盼與FDA和全球其他管制當局密切合作，擴大疫苗緊急與限制授權，盡快允許12至15歲青少年接種。」

輝瑞製藥9日表示將向FDA緊急申請在12歲到15歲青少年上施打疫苗，以期能讓學童在秋季前復學上課。圖為亞裔青少年Caleb Chung去年12月在北卡杜克大學醫院接受輝瑞疫苗的試驗。(美聯社)

兩間藥廠在3月31日宣布，在其第三階段試驗中，2260名青少年接種疫苗後無人確診，18名確診者則為安慰劑組；青少年接種輝瑞疫苗後的副作用與16至25歲民眾接種疫苗後出現的副作用「大致相符」。

輝瑞和BioNTech也表示，他們將盡快申請緊急使用授權；輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)表示，他希望在下個學年度開始前為12至15歲青少年接種疫苗。

輝瑞與BioNTech疫苗在去年12月首先在美國獲得緊急使用授權，莫德納 疫苗則緊接在後；不過輝瑞疫苗適用接種對象為16至17歲者，莫德納與嬌生疫苗則限18歲以上民眾。

莫德納3月宣布，其在一項美國與加拿大的研究開始針對6至12歲孩童進行疫苗試驗。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)9日數據，全美已接種逾9235萬劑輝瑞疫苗、逾8094萬劑莫德納疫苗和逾538萬劑嬌生疫苗；全美已超過四分之一(26.4%)18歲以上成人接種完新冠疫苗。

孩童可傳播新冠疫苗給他人，但他們染疫後比較不容易發展成重症與死亡；根據CDC統計，美國17歲以下青少年與孩童的確診比例不到12%，病歿人數則不到0.2%。