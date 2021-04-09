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華郵：川普官員為竄改CDC疫情報告而沾沾自喜

記者顏伶如／綜合報導

國會調查人員公布最新報告指出，前總統川普任內的衛生部政務官去年曾私下自我吹捧，為成功攔阻或竄改科學家計畫發表的新冠疫情報告而沾沾自喜，因為修正後的報告內容較符合川普對疫情的樂觀預期。

華盛頓郵報9日報導，美國去年爆發新冠疫情之後，就在任職於政府部門的專業科學家忙著對抗新冠病毒的同時，一批川普政務官則在扯科學家後腿，除了竄改科學家寫好的疫情報告，還把基調完全不一樣的另類論點灌輸給川普。

報導指出，眾議院特設新冠病毒危機小組委員會(House Select Subcommittee on Coronavirus Crisis)取得電郵紀錄顯示，前任衛生部科學顧問的亞歷山德爾(Paul Alexander)2020年9月9日寫信給當時的衛生部發言人卡普托(Michael Caputo)，信中舉例如何兩度施壓，成功逼迫美國疾病管制暨預防中心(CDC)官員屈服，讓疫情報告文字因此得以修改。

亞歷山德爾在信中寫道，原本疾管中心有份疫情報告，開頭便提到新冠病毒在年輕族群之間傳染的風險，但他向疾管中心科學家團隊施壓之後，文字得以修改。他在信中對卡普托形容，這雖然是個「小勝利」，「但畢竟也是勝利，真好啊!!!」

同一封電郵裡，亞歷山德爾提到對疾管中心施壓，逼迫更改疫情每周報告。華盛頓郵報指出，疾管中心公布的「死亡率與發病率周報」(Morbidity and Mortality Weekly Reports)，數十年來有著不可侵犯的權威地位與份量，不容任何政務官插手過問。

國會調查人員取得電郵資料顯示，亞歷山德爾在2020年9月11日寫信給當時的白宮疫情顧問阿特拉斯(Scott Atlas)，並在信中預告疾管中心即將公布的年輕族群染疫死亡統計數字，協助阿特拉斯準備反駁論點。

亞歷山德爾在信中寫道，希望阿特拉斯幫忙草擬一份媒體投書文稿，信中也指稱疾管中心疫情報告「是為了配合選舉而算好時間發布的」，故意讓校園持續關閉，違反川普重啟校園的呼籲。

信中寫道：「讓我們建議總統，取得授權得以對這份疫情報告先下手為強，因為報告會在周末期間占滿媒體版面，所以我們必須削弱裡面的誤導內容。」

阿特拉斯、亞歷山德爾及卡普托均未對華盛頓郵報報導發表評論。

疫情 川普 華盛頓郵報

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