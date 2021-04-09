民眾排斥疫苗成隱憂 密州出現7萬多劑預約空檔

民眾對於施打新冠疫苗抱持排斥心理，如今似已浮上檯面。(美聯社)

民眾對於施打新冠疫苗 抱持排斥心理，如今似已浮上檯面。紐約時報報導，以密西西比州 為例，州政府網站6日出現6萬8000劑疫苗預約空檔，到了8日則增加到7萬3000劑疫苗乏人問津，公共衛生專家感到喜憂參半：疫苗供應量充足，全州16歲以上民眾都可施打，令人欣慰，但疫苗預約表卻一片空蕩蕩，反映出多數民眾堅持不願接種新冠疫苗。

密西西比州傑克遜(Jackson)內科醫師麥克納爾(Obie McNair)的診所，新冠疫苗庫存豐富，想打疫苗的民眾卻不多。麥克納爾說：「現在已經到了要加緊努力的地步，才能克服我們面臨的打疫苗猶豫。」

全美各州中，密西西比州是搶先宣布全州成年民眾都有疫苗可打的州，三周前就已公告16歲以上居民都能接種疫苗。不過，住在偏鄉地區的密州民眾，取得疫苗仍有實際困難。

紐約時報報導，密西西比州的個案值得其他州參考，未來幾周可能出現同樣狀況，隨著疫苗供應量持續增加，願意打疫苗的絕大多數民眾，都能更方便完成接種預約，但某些民眾對打疫苗猶豫，則可能導致全國防疫工作變得複雜化。

公共衛生專家指出，如果要達到群體免疫(herd immunity)目標，全美必須要有70%至90%民眾接種疫苗，新冠病毒才能停止在人群之間傳播。

統計顯示，已經施打疫苗的民眾，目前在全美人口當中約有33%，但在密西西比州已施打疫苗的民眾則只有25%。美國南部其他幾州，包括田納西州、阿肯色州、阿拉巴馬州、喬治亞州等，疫苗施打率也都普遍偏低。

報導指出，從密西西比州的人口結構來看，可以得知民眾為何對打疫苗感到猶豫。密州選民以共和黨 支持者為多數。近來多項民調顯示，共和黨支持者對新冠疫苗充滿高度不信任，近半數男性共和黨員、40%所有共和黨員都說絕對不會打疫苗。相較之下，表示絕對不會打疫苗的民主黨員，只有4%。

疫苗施打率低，與密州有著龐大的非洲裔社區也有關係。非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)上周公布研究報告指出，非洲裔成年人當中約55%表示已接種新冠疫苗或即將施打，比率較今年2月間相同調查時所得結果增加了14%。

但若與其他族裔相比，「凱瑟家庭基金會」上周公布報告指出，已接種新冠疫苗或即將施打的白種人成年人有64%，西語裔成年人也有61%。