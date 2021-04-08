我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變種病毒倍增 密州疫情 全美最糟

共和黨募款威脅每月捐「不照做即背叛 要告訴川普」

共和黨募款威脅每月捐「不照做即背叛 要告訴川普」

編譯林梅婕／綜合8日電
近日傳出共和黨眾議員進行政治獻金募款，將「同意每月捐款」的欄位選項預先勾選，並威脅捐款者必須同意每月捐款；文宣中甚至揚言：「倘若移除每月捐款的勾選，我們將告訴川普你是個背叛者。」(美聯社)
近日傳出共和黨眾議員進行政治獻金募款，將「同意每月捐款」的欄位選項預先勾選，並威脅捐款者必須同意每月捐款；文宣中甚至揚言：「倘若移除每月捐款的勾選，我們將告訴川普你是個背叛者。」(美聯社)

近日傳出共和黨眾議員進行政治獻金募款的同時，將「同意每月捐款」的欄位選項預先勾選，並威脅捐款者必須同意每月捐款；文宣中甚至揚言：「倘若移除每月捐款的勾選，我們將告訴川普，你是個背叛者。」

此舉似乎是共和黨眾院全國委員會用來提高募款金額的策略，尤其是在文宣中引用前總統川普的名義，更能拉攏許多保守派的基本支持者，募款成效可說是相當顯著；而這些沒有移除「每月捐款」同意選項的支持者，將透過每月銀行帳戶自動扣款，或從信用卡扣除。

據紐約時報先前報導，去年川普競選團隊也使用同樣的募款計策，卻導致支持者向信用卡公司抗議，爆發大批退款潮；當時川普團隊在選舉日愈接近時，將「同意每月捐款」的欄位自動勾選，且位置愈不透明，抗議人士和介面設計師將其形容為「黑暗的圖樣」，直指川普企圖矇騙支持者。

2020年川普團隊向支持者退款超過1億2200萬元，此金額占了川普競選團隊、共和黨全國委員會(RNC)及其他共同帳戶資金的10.7%；退款的現象在「自動勾選」的功能啟用後就不斷湧現，造成每周都有人要求將捐款退回。

自紐時開始對此進行調查後，RNC便調整他們在捐款平台上的用詞，包括他們用來宣傳的電郵及募款網站首頁，都有更清楚的說明能取消每月捐款。

目前RNC以粗體字標示：「將此選項勾選即可每月捐款」，但欄位仍維持自動勾選，使用者必須自行將勾選移除；RNC發言人麥克亞當斯(Michael McAdams)聲稱：「該委員會在政治獻金募款數位平台上的應用標準，與民主黨使用的相同。」

不過知名的反川保守派媒體Bulwark卻在7日率先揭露，NRCC在募款時使用不同的用語，包括「如果你希望川普競選下一任總統，請勾選該欄位；若你沒有勾選，則代表你不支持川普」。

川普 共和黨 信用卡

上一則

佛洛伊德案續審 醫師作證：壓頸致缺氧而死

延伸閱讀

歐記健保特別開放登記 6周逾50萬人

歐記健保特別開放登記 6周逾50萬人
布局2024？潘斯「新動作」要維護川普時期政策

布局2024？潘斯「新動作」要維護川普時期政策
來硬的…國安部長擬起訴非法移民 打擊庇護城市

來硬的…國安部長擬起訴非法移民 打擊庇護城市
歐盟挺全球最低企業稅率

歐盟挺全球最低企業稅率

熱門新聞

全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)。路透

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

2021-04-05 13:57
科羅拉多州7日多位民眾施打嬌生(Johnson & Johnson)疫苗後出現嚴重副作用。(美聯社)

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

2021-04-08 11:08
約翰霍普金斯大學7日疫情追蹤統計顯示，上周全美新增確診案例當中，高達43%其中來自五個州：紐約州、密西根州、佛羅里達州、賓州、新澤西州。（美聯社）

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

2021-04-07 22:45
公衛專家表示，變種病毒將對還未接種疫苗的年輕人造成威脅。圖為佛州一所大學的學生。(美聯社)

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

2021-04-05 11:45
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
NFL前球員亞當斯槍殺名醫家庭5人後飲彈自殺。圖為他在舊金山49人隊時，坐在場邊觀戰。(美聯社)

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

2021-04-08 19:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光