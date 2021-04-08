共和黨募款威脅每月捐「不照做即背叛 要告訴川普」

近日傳出共和黨眾議員進行政治獻金募款，將「同意每月捐款」的欄位選項預先勾選，並威脅捐款者必須同意每月捐款；文宣中甚至揚言：「倘若移除每月捐款的勾選，我們將告訴川普你是個背叛者。」(美聯社)

近日傳出共和黨 眾議員進行政治獻金募款的同時，將「同意每月捐款」的欄位選項預先勾選，並威脅捐款者必須同意每月捐款；文宣中甚至揚言：「倘若移除每月捐款的勾選，我們將告訴川普 ，你是個背叛者。」

此舉似乎是共和黨眾院全國委員會用來提高募款金額的策略，尤其是在文宣中引用前總統川普的名義，更能拉攏許多保守派的基本支持者，募款成效可說是相當顯著；而這些沒有移除「每月捐款」同意選項的支持者，將透過每月銀行帳戶自動扣款，或從信用卡 扣除。

據紐約時報先前報導，去年川普競選團隊也使用同樣的募款計策，卻導致支持者向信用卡公司抗議，爆發大批退款潮；當時川普團隊在選舉日愈接近時，將「同意每月捐款」的欄位自動勾選，且位置愈不透明，抗議人士和介面設計師將其形容為「黑暗的圖樣」，直指川普企圖矇騙支持者。

2020年川普團隊向支持者退款超過1億2200萬元，此金額占了川普競選團隊、共和黨全國委員會(RNC)及其他共同帳戶資金的10.7%；退款的現象在「自動勾選」的功能啟用後就不斷湧現，造成每周都有人要求將捐款退回。

自紐時開始對此進行調查後，RNC便調整他們在捐款平台上的用詞，包括他們用來宣傳的電郵及募款網站首頁，都有更清楚的說明能取消每月捐款。

目前RNC以粗體字標示：「將此選項勾選即可每月捐款」，但欄位仍維持自動勾選，使用者必須自行將勾選移除；RNC發言人麥克亞當斯(Michael McAdams)聲稱：「該委員會在政治獻金募款數位平台上的應用標準，與民主黨使用的相同。」

不過知名的反川保守派媒體Bulwark卻在7日率先揭露，NRCC在募款時使用不同的用語，包括「如果你希望川普競選下一任總統，請勾選該欄位；若你沒有勾選，則代表你不支持川普」。