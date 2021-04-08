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佛洛伊德案續審 醫師作證：壓頸致缺氧而死

編譯林育正／綜合8日電
非裔男子佛洛伊德之死曾引發全美反種族歧視示威活動。(路透)
非裔男子佛洛伊德之死曾引發全美反種族歧視示威活動。(路透)

肺部與重症醫學學者8日在明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)遭警察沙文(Derek Chauvin)壓頸致死案出席作證時表示，佛洛伊德死因是缺氧，並非被告方聲稱的用藥以及痼疾。

控方證人，芝加哥羅耀拉大學醫學院肺部與重症醫學學者托賓(Martin Tobin)表示：「健康的人被像佛洛伊德那樣壓頸也會死；他的體內一點氧氣都沒有後，沙文繼續用膝蓋壓在他的頸部持續3分2秒。」

遭壓制五分鐘後死亡

托賓向陪審團表示，佛羅伊德臉和身體被向下壓，手被銬在身後的姿勢，導致他呼吸困難。缺氧造成他腦部損傷，最終導致心跳停止。他分析現場影像，三名警察限制佛洛伊德的行動長達9分半鐘，而沙文膝蓋在其中超過90%時間，都壓在他頸部。

他還指出，警察將他背上銬的手往上拉、趴在地上的姿勢和臉轉向側邊，堅硬的地面和壓在身後的膝蓋等，都是造成他呼吸困難的因素。

芝加哥羅耀拉大學醫學院肺部與重症醫學專家托賓8日作證時表示，佛洛伊德死因為缺氧。...
芝加哥羅耀拉大學醫學院肺部與重症醫學專家托賓8日作證時表示，佛洛伊德死因為缺氧。(美聯社)

身體顫動 不代表沒事

此外托賓也說明，佛洛伊德遭壓制約五分鐘後死亡，「一開始你能看到他還有意識，身體微微顫動，但隨後就不動了，這時的他已死亡。」他還表示，儘管佛洛伊德中在影片上還能出聲和些微移動身體，並不代表他能正常呼吸。

在交叉比對中，沙文的律師尼爾森(Eric Nelson)日前表示，在明州警察的訓練中，能夠說話代表還能呼吸。驗屍也發現他體內含有芬太尼(fentanyl)與冰毒(Methamphetamine)，芬太尼使呼吸率下降40%，死因為非法用藥與高血壓與心臟疾病。

然而托賓指出，佛洛伊德體內的高二氧化碳濃度顯示，在醫療人員開始搶救前，他已長達10分鐘沒有呼吸；呼吸並非遭芬太尼影響。

另一名控方證人，肯塔基州路易維爾的法醫史莫克(Bill Smock)則同意托賓的觀點，從瞳孔和呼吸狀況來看，佛洛伊德並沒有用藥過量的跡象。他認為佛洛伊德死於「姿勢性窒息」(positional asphyxia)，他身體的姿勢使他無法獲得足夠氧氣。

此外毒物鑑識專家伊森史密(Daniel Isenschmid)也表示，佛洛伊德血液與尿液中的冰毒含量「極低」。

佛洛伊德 警察 高血壓

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