龐培歐有了新工作 福斯新聞簽下 本周五登台

美國「福斯新聞」8日發布聲明，宣布與前國務卿龐培歐簽約、加入該團隊，龐培歐也將在當地時間9日首度登台。(Getty Images)

美國「福斯新聞」（Fox News）8日發布聲明，宣布與前國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）簽約、加入該團隊，龐培歐也將在當地時間9日首度登台。

新職務為「特聘專家」

「福斯新聞」執行長史考特（Suzanne Scott）表示，與龐培歐簽約、他的職務被稱為「特聘專家」（Contributor），將在所有福斯新聞的平台上提供專業分析，包括白天與黃金時段的新聞節目，而龐培歐的首度登台將在當地時間9日的「FOX＆Friends」節目。

史考特指出，龐培歐是美國外交政策、國家安全議題中最受認可與備受尊重的聲音之一，強調「我期待他在我們的各種平台上做出貢獻，與數百萬名觀眾分享他的獨特見解」。

對此，龐培歐也在推特表示，作為前外交官、在履行福斯新聞的新職務時，打算坦率地讓觀眾了解地緣政治、國際關係與「美國優先 」政策，這將有助於美國史無前例的繁榮前景，同時更促進美國的安全議題。