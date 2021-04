龐培歐有了新工作 福斯新聞簽下 本周五登台

美國「福斯新聞」(Fox News)8日發布聲明,宣布與前國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)簽約、加入該團隊,龐培歐也將在當地時間9日首度登台。

「福斯新聞」執行長史考特(Suzanne Scott)表示,與龐培歐簽約、他的職務被稱為「特聘專家」(Contributor),將在所有福斯新聞的平台上提供專業分析,包括白天與黃金時段的新聞節目,而龐培歐的首度登台將在當地時間9日的「FOX&Friends」節目。

史考特指出,龐培歐是美國外交政策、國家安全議題中最受認可與備受尊重的聲音之一,強調「我期待他在我們的各種平台上做出貢獻,與數百萬名觀眾分享他的獨特見解」。

對此,龐培歐也在推特表示,作為前外交官、在履行福斯新聞的新職務時,打算坦率地讓觀眾了解地緣政治、國際關係與「美國優先 」政策,這將有助於美國史無前例的繁榮前景,同時更促進美國的安全議題。

In this new role at @FoxNews, I intend to give viewers a candid, no-nonsense look at geopolitics, international relations and the America First policies that helped chart the course for American prosperity and security.https://t.co/pZf9dFVXj6