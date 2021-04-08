前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

NFL前球員亞當斯槍殺名醫家庭5人後飲彈自殺。圖為他在舊金山49人隊時，坐在場邊觀戰。(美聯社)

南卡 州警方8日證實，前NFL球員亞當斯(Phillip Adams)7日在州內持槍射殺5人，重傷1人，被害人當中有一名醫、名醫妻子及兩人的兩名孫子女，然後逃回自己父母家中，最後飲彈自殺，警方仍在調查亞當斯行凶動機。

紐約 郡警長托爾森(Kevin Tolson)召開記者會表示，目前警方尚在釐清本案的一應細節。

美聯社8日報導，這起大規模槍擊 案發生在南卡州；紐約郡刑事鑑定辦公室指出。被害人為70歲名醫列斯利(Robert Lesslie)、其妻芭芭拉(Barbara Lesslie，68歲)、兩人孫子女阿妲(Adah Lesslie，9歲)、諾亞(Noah Lesslie，5歲)，另一名在列斯利家中工作的男子路易斯(James Lewis，38歲)經發現陳屍室外，另有一人重傷，送醫搶救之中，目前身分不詳。

NFL前球員亞當斯槍殺名醫家庭5人後飲彈自殺。圖為「放下槍枝青年組織」成員送上鮮花哀悼受害家庭。(Getty Images)

托爾森表示，槍擊案現場證據讓他們認定，嫌犯便是亞當斯，於是前往其父母在洛克山(Rock Hill)家中，疏散亞當斯父母後，勸說亞當斯離屋投案，但午夜過後不久聽到一聲槍響，亞當斯在自己臥室以.45口徑槍枝自殺。

消息人士指出，亞當斯曾接受列斯利醫生治療。

舊金山49人出道 2015鷹隊退役

警方指出，現年33歲的亞當斯5個NFL賽季中曾替6支球隊效力；最早在2010年以第七輪選秀而加入舊金山49人隊，只是很少先發出場，後來轉戰新英格蘭、西雅圖、奧克蘭及紐約，最後在2015於亞特蘭大獵鷹隊退役。

2010年菜鳥球季末，亞當斯腳踝嚴重受傷，進行手術，在腿中植入數枚螺釘，此後便沒在49人隊出賽，2011球季之前便被釋出，2012年替奧克蘭突擊者隊效力，3場比賽中腦震盪兩次。

兇嫌父：兒子很乖 都是美足害了他

亞當斯是否受苦於腦震盪相關傷勢，目前不得而知；因為他沒在2014年底前便退役，故無權接受聯盟與退役球員達成的安排，接受傷勢檢驗。

亞當斯之父受訪表示，兒子會出問題，最終走上不歸路，都是美式足球害苦了他；兒子很乖，平日沉默寡言，從不打擾他人。