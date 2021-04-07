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研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

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「像搶貓王門票」19日起接種閘門大開 數百萬人搶預約

編譯郭宣含／綜合7日電 
本月19日前美國所有成人均符合接種疫苗資格，隨著疫苗閘門即將大開，數百萬人蓄勢待發。圖為加州克倫紹鎮民眾排隊打疫苗。(歐新社)
本月19日前美國所有成人均符合接種疫苗資格，隨著疫苗閘門即將大開，數百萬人蓄勢待發。圖為加州克倫紹鎮民眾排隊打疫苗。(歐新社)

拜登總統6日宣布19日前所有成人均符合接種疫苗資格，推升民眾期待，但有資格不代表能取得疫苗，隨著疫苗閘門即將大開，數百萬人蓄勢待發，專家形容這情況有如等搶「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)演場會門票的人潮一樣壯觀磅礡。

62歲慢性病患者托伊(Harry Toy)比同年齡層的人更早符合接種資格；托伊妻子表示：「你動作要快，因為有時你輸入好所有資料，結果你填好當下，預約空位就沒了。」

拜登原先宣布5月1日前要讓所有成人有疫苗打，他6日加快時程至19日；拜登承諾在上任百日內接種2億劑疫苗，並積極帶領美國在國慶日前更接近常態。

然而開放資格與能夠接種是兩回事，醫療界專家表示，疫苗供應日漸增加，幾周內可望能滿足要求，不過民眾得花點時間和保持耐心才能接種到疫苗。

耶魯大學健康政策助理教授施瓦茲(Jason Schwartz)表示：「擴大開放接種資格，一開始會導致符合資格的民眾甫達到資格，就爭先恐後接種疫苗並使用系統登記。」

施瓦茲指出，不過好消息是疫苗供應速度加快，民眾一窩蜂搶打疫苗的情況不會持續太久；等到各州陸續開放接種資格後，不出幾周就能邁入下一個階段，屆時會有充裕的疫苗量。

舊金山加大醫學系教授瓦治特(Robert Wachter)為美國當前疫苗接種評為B+，配送的疫苗注射到人體的比率也衝高到80%。他說：「以一個大國而言，我們的接種進度稍微落後英格蘭，但領先其他國家。」

根據牛津大學網站「用數據看世界」(OWID)，美國每100位成人的接種率為50劑疫苗，在大國中僅次於英國54.5劑。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)6日數據，全美32.6%人口已接種至少一劑新冠疫苗，19%人口完成疫苗接種。

不過瓦治特坦言，新冠疫苗計畫仍有不足之處，他將湧進疫苗預約網站的人潮，比喻為搶購「貓王」演唱會門票的人潮；他預估19日時，還是會有不少民眾繼續掛在電腦前苦排預約，也有人會大老遠開車到偏遠地區只求能施打疫苗。

疫苗 拜登 美國

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