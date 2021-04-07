殉職國會警察伊萬斯13日移靈國會大廈 家人：他的去世留下永遠的空洞

伊萬斯是兩名孩子的父親，他生前一直以「父親」的角色為驕傲。（伊萬斯家人提供）

2日在車輛衝撞國會案件中殉職的國會警察 伊萬斯(William Evans)，將於13日移靈國會大廈圓頂大廳(Capitol Rotunda)，國會警方近日公布伊萬斯家人的聲明，稱伊萬斯是孩子們的英雄，「他身為父親、兒子、丈夫、兄弟、朋友，這些身分將永遠無法被人替代。」

從警18年的伊萬斯得年41歲，2日下午25歲的葛林(Noah Green)開車衝撞華府國會大廈路障，伊萬斯被撞致重傷最終不治身亡，拜登總統、國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等人均發聲明悼念，白宮和國會也為此降半旗多日致哀。

波洛西和舒默6日宣布，國會13日將為伊萬斯舉行紀念儀式，向美國「最無私的公民」獻上最高榮譽和紀念。

國會警方6日也公布伊萬斯家人的聲明，「他身兼父親、兒子、丈夫、兄弟、朋友等多個角色，他的去世給家人留下永遠的空洞，沒有人能填補這些空缺。」他們稱，伊萬斯生前一直以國會警察的職業為榮。

伊萬斯從小在麻州North Adams長大，平時熱愛棒球和高爾夫，為人幽默；North Adams市議員、也是伊萬斯的親密友人拉弗勒斯(Jason LaForest)表示，伊萬斯從小就展現體育天賦，後來致力從警，等到成為兩名孩子的父親後，最讓伊萬斯感到驕傲和滿足的角色就是「父親」。

伊萬斯家人表示，伊萬斯生前最珍視的時光就是與兩個孩子拼樂高、玩卡牌、做手工藝術、還有近期一起讀哈利波特 的時光，「伊萬斯總是迫不及待向人展示兩個孩子的成就，與人分享他們的成長，孩子們也將伊萬斯視為英雄。」

拉弗勒斯表示，伊萬斯從沒將自己視為英雄，「一心做好本分，保護國會大廈和華府的安全」，他也因良好的幽默感與許多民眾、訪客成為朋友。

伊萬斯2002年畢業於西新英格蘭 大學(Western New England University)刑事司法專業(criminal justice)，隔年進入國會警察；西新英格蘭大學校長喬森(Robert Johnson)表示，伊萬斯在校期間常參與各類體育活動，也是學校棒球隊和保齡球隊成員，為人謙恭友善，熱心助人。

伊萬斯的父親哈維·伊萬斯(Howard Evans)七年前去世，母親簡尼斯(Janice)仍在麻州生活。