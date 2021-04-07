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全美逾四成新增確診案例 集中在紐約等五州

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全美逾四成新增確診案例 集中在紐約等五州

記者顏伶如／綜合報導
約翰霍普金斯大學7日疫情追蹤統計顯示，上周全美新增確診案例當中，高達43%其中來自五個州：紐約州、密西根州、佛羅里達州、賓州、新澤西州。（美聯社）
約翰霍普金斯大學7日疫情追蹤統計顯示，上周全美新增確診案例當中，高達43%其中來自五個州：紐約州、密西根州、佛羅里達州、賓州、新澤西州。（美聯社）

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)7日疫情追蹤統計顯示，上周全美新增確診案例當中，高達43%其中來自五個州：紐約州、密西根州、佛羅里達州、賓州、新澤西州。公共衛生專家指出，變種病毒肆虐應讓聯邦政府思考疫苗調度，迅速把更多疫苗送往疫情熱點。

統計顯示，上周之內美國各地共計出現45萬3360個新增確診案例，其中有19萬6400例出現在紐約等五州。相較之下，根據人口普查局(US. Census Bureau)統計，這五州的總人口數相加起來，只占全美人口的22%。

美國有線電視新聞網(CNN)7日報導，密西根州疫情迅速升溫，過去一周以來每日新增確診案例都超過6600例，時間拉回五周以前，當時每日新增確診案例平均約在1350例左右。

報導指出，地方政府官員及公共衛生專家紛紛指出，傳染力更強的英國變種病毒B.1.1.7是密西根州及其他疫情熱點如今確診案例快速增加的主要原因。

拜登總統防疫顧問、明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染疾病研究及政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy)主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)6日說，雖然疫苗施打正在積極進行中，像密西根州一樣的疫情惡化，恐怕即將在其他地區出現。

奧斯特霍姆指出：「真希望在這波B.1.1.7變種病毒案例激增之前，我們有三、四個月的時間可以因應。」

布朗大學(Brown University)公共衛生學院教授加哈 (Ashish Jha)7日表示，像密西根州一樣的B.1.1.7變種病毒疫情嚴重狀況，應該讓聯邦政府開始思考是否緊急調度新冠疫苗。

加哈表示，如今在某些州，確診案例已經開始一路下降，加州便是其中一例，像密西根州的其他州雖然推廣疫苗成效良好，染疫案例卻持續增加。

他說：「因此，聯邦政府的政策應該是把疫苗調配到像密西根州一樣的疫情熱點，讓這些地方能有更多疫苗提供民眾使用，能夠挽救人命。」

疫情 疫苗 密西根州

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