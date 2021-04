全美逾四成新增確診案例 集中在紐約等五州

約翰霍普金斯大學7日疫情追蹤統計顯示,上周全美新增確診案例當中,高達43%其中來自五個州:紐約州、密西根州、佛羅里達州、賓州、新澤西州。(美聯社)

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)7日疫情 追蹤統計顯示,上周全美新增確診案例當中,高達43%其中來自五個州:紐約州、密西根州 、佛羅里達州、賓州、新澤西州。公共衛生專家指出,變種病毒肆虐應讓聯邦政府思考疫苗 調度,迅速把更多疫苗送往疫情熱點。

統計顯示,上周之內美國各地共計出現45萬3360個新增確診案例,其中有19萬6400例出現在紐約等五州。相較之下,根據人口普查局(US. Census Bureau)統計,這五州的總人口數相加起來,只占全美人口的22%。

美國有線電視新聞網(CNN)7日報導,密西根州疫情迅速升溫,過去一周以來每日新增確診案例都超過6600例,時間拉回五周以前,當時每日新增確診案例平均約在1350例左右。

報導指出,地方政府官員及公共衛生專家紛紛指出,傳染力更強的英國變種病毒B.1.1.7是密西根州及其他疫情熱點如今確診案例快速增加的主要原因。

拜登總統防疫顧問、明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染疾病研究及政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy)主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)6日說,雖然疫苗施打正在積極進行中,像密西根州一樣的疫情惡化,恐怕即將在其他地區出現。

奧斯特霍姆指出:「真希望在這波B.1.1.7變種病毒案例激增之前,我們有三、四個月的時間可以因應。」

布朗大學(Brown University)公共衛生學院教授加哈 (Ashish Jha)7日表示,像密西根州一樣的B.1.1.7變種病毒疫情嚴重狀況,應該讓聯邦政府開始思考是否緊急調度新冠疫苗。

加哈表示,如今在某些州,確診案例已經開始一路下降,加州便是其中一例,像密西根州的其他州雖然推廣疫苗成效良好,染疫案例卻持續增加。

他說:「因此,聯邦政府的政策應該是把疫苗調配到像密西根州一樣的疫情熱點,讓這些地方能有更多疫苗提供民眾使用,能夠挽救人命。」