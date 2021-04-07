美國空軍「高超音速」飛彈 首度試射失敗

美國空軍兩位士官將AGM-183A ARRW IMV-2掛在一架B-52H同溫層堡壘轟炸機機翼下方掛架，攝於2020年8月。（路透／美國空軍 Giancarlo Casem）

美國 空軍一架B-52H同溫層堡壘轟炸機5日從加州 愛德華茲空軍基地起飛，原本準備試射新式高超音速飛彈，卻因為「第一助推載具飛行測試遇到問題」，導致飛彈無法發射，只好原機折返。

根據美國空軍聲明，這架B-52H同溫層堡壘轟炸機當天飛往加州外海的慕古角海上試射場（Point Mugu Sea Range），準備發射AGM-183A空射快速反應武器（ARRW）計畫的第一助推測試載具，但測試飛彈無法完成發射程序，只能安全地留在飛機上，一起返回愛德華茲空軍基地。

美國空軍武器計畫執行官與裝備處處長柯林斯准將（Brig. Gen. Heath A. Collins）表示，ARRW計畫從起始就已在挑戰極限，冒險推進此一重要能力。儘管無法發射令人失望，近來測試提供寶貴的訊息，可從中學習與繼續前進，「這就是我們測試的原因」。

AGM-183A ARRW飛彈設計目的是以超高速行進，進行遠距離飛行與迅速穿越高度設防領空，被敵方極落前先擊中港口、機場 和其他設施等目標，預計未來幾年就可準備部署，此次測試目的特別針對AGM-183A ARRW飛彈展現達到高超音速的能力。

防衛新聞指出，研發單位計畫研究飛彈以了解為何無法發射，隨後進行改動，再於未來的測試嘗試發射。