我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億6859萬人已打疫苗 41.7%接種1劑

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

美國空軍「高超音速」飛彈 首度試射失敗

編譯周辰陽／報導
美國空軍兩位士官將AGM-183A ARRW IMV-2掛在一架B-52H同溫層堡壘轟炸機機翼下方掛架，攝於2020年8月。（路透／美國空軍 Giancarlo Casem）
美國空軍兩位士官將AGM-183A ARRW IMV-2掛在一架B-52H同溫層堡壘轟炸機機翼下方掛架，攝於2020年8月。（路透／美國空軍 Giancarlo Casem）

美國空軍一架B-52H同溫層堡壘轟炸機5日從加州愛德華茲空軍基地起飛，原本準備試射新式高超音速飛彈，卻因為「第一助推載具飛行測試遇到問題」，導致飛彈無法發射，只好原機折返。

根據美國空軍聲明，這架B-52H同溫層堡壘轟炸機當天飛往加州外海的慕古角海上試射場（Point Mugu Sea Range），準備發射AGM-183A空射快速反應武器（ARRW）計畫的第一助推測試載具，但測試飛彈無法完成發射程序，只能安全地留在飛機上，一起返回愛德華茲空軍基地。

美國空軍武器計畫執行官與裝備處處長柯林斯准將（Brig. Gen. Heath A. Collins）表示，ARRW計畫從起始就已在挑戰極限，冒險推進此一重要能力。儘管無法發射令人失望，近來測試提供寶貴的訊息，可從中學習與繼續前進，「這就是我們測試的原因」。

AGM-183A ARRW飛彈設計目的是以超高速行進，進行遠距離飛行與迅速穿越高度設防領空，被敵方極落前先擊中港口、機場和其他設施等目標，預計未來幾年就可準備部署，此次測試目的特別針對AGM-183A ARRW飛彈展現達到高超音速的能力。

防衛新聞指出，研發單位計畫研究飛彈以了解為何無法發射，隨後進行改動，再於未來的測試嘗試發射。

美國 加州 機場

上一則

德州1家6口滅門血案 2兄弟疑殺全家後舉槍自殺

延伸閱讀

聯合盟友抵制北京冬奧？美首度回應

聯合盟友抵制北京冬奧？美首度回應
抵制明年北京冬奧？ 美：將與盟友討論

抵制明年北京冬奧？ 美：將與盟友討論
降低對美挑釁？北韓射新型飛彈 金正恩卻未視導

降低對美挑釁？北韓射新型飛彈 金正恩卻未視導
美譴責飛彈試射 北韓高官：侵犯自衛權形同挑釁

美譴責飛彈試射 北韓高官：侵犯自衛權形同挑釁

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
康州的熊媽媽一隻隻叼著小熊過馬路，來往車輛都停止，耐心等候。(取自臉書)

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

2021-03-31 08:19
全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)。路透

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

2021-04-05 13:57
公衛專家表示，變種病毒將對還未接種疫苗的年輕人造成威脅。圖為佛州一所大學的學生。(美聯社)

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

2021-04-05 11:45
南加橘郡(city of Orange)31日下午發生槍擊案。(Getty Images)

南加橘郡槍案4死2傷 1孩童身亡 槍手已被捕

2021-03-31 23:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業