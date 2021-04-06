德州6口滅門案 兄弟「協議」殺家人再自戕 留11頁信

德州達拉斯市近郊的一戶移民家庭傳出滅門慘案，共六人喪命在槍下；警方獲報後封鎖現場進行調查。(美聯社)

德州 達拉斯郊區艾倫市(Allen)5日凌晨驚傳一家六口滅門慘案；警方相信，約15年前自孟加拉移民來美的托維德(Towhid)一家，是在19歲和21歲的兩兄弟協議下，先殺死祖母、父母和19歲的雙胞胎妹妹，再雙雙舉槍自殺；箇中決定和行為合理化內容，全都記錄在19歲的法罕．托維德(Farhan Towhid)留下的11頁信件裡。

托維德家的友人最早是在周末看到法罕的Instagram驚悚貼文，他劈頭寫道：「哈囉各位，我殺了自己和家人。」

家庭友人依據法罕貼文中提供的Google Doc文件鏈接，發現了長達11頁的信件，立即報警。

5日凌晨，警方強行進入托維德家，發現六具屍體；分別是：法罕、他21歲的哥哥坦維爾·托威德(Tanvir Towhid)、他54歲的父親，托維杜．伊斯蘭(Towhidul Islam)、他56歲的母親艾倫·伊斯蘭(Iren Islam)、他77歲的祖母阿塔芳．奈薩(Altafun Nessa)及他19歲的雙胞胎妹妹法賓．托維德(Farbin Towhid)，全部中槍身亡。

艾倫警察 局發言人費帝(Jon Felty)表示，法罕和坦維爾「這兩名兄弟顯然達成了一項協議，他們決定自殺，而且要把家人一起帶走。」警方尚未確認死亡時間，但表示兄弟倆很可能在3日晚上殺了全家。

法罕在內容令人不寒而慄的11頁信件中，詳細解釋了自己的作法和他與嚴重抑鬱症抗爭的心情。

法罕寫道，今年2月，和他同樣患有抑鬱症的哥哥坦維爾建議他：若他們在一年內無法尋得快樂和「解決所有問題」，他們將殺死自己和家人；「計畫很簡單。我們有兩把槍。」

這對兄弟將自己殺死全家人的行為「合理化」；法罕䉣道：「如果我只殺死自己一個人，他們會很痛苦。我愛我的家人。我真的愛他們；這就是我決定殺死他們的原因。」

法罕的Instagram已被刪除，但信件全文被人重新發布在網路上；他還在信中指出，美國的槍枝管制措施是個「笑話」，並說他哥哥買槍很容易，只需在患有精神疾病部分撒謊即可。

法罕寫道，他九年級就患有抑鬱症，並屢屢傷害自己，家人試圖幫助他，但他的心理健康問題最近惡化；他曾在奧斯汀德州大學學習電腦科學，但在告訴室友他計畫殺死家人後，冬天被逐出宿舍、搬回家。

60歲的家庭友人西德·喬杜里(Sied Chowdhury)表示，托威德一家最早定居紐約，然後才搬到艾倫市，「不敢相信這樣的事發生在這個家庭裡。他們是個充滿愛心的家庭，我們沒有看到家庭有任何問題。」

鄰居表示，這家人的祖母阿塔芳從孟加拉來訪，原訂上周返鄉，但航班因疫情延後；法罕的雙胞胎妹妹法賓最近接受了全額獎學金，即將就讀紐約大學 。