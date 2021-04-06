我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最糟時期還沒過 拜登：19日起全面打疫苗

世界OnAir／熬過疫情寒冬 紐約藝術工作者現在可好？

世界OnAir／熬過疫情寒冬 紐約藝術工作者現在可好？

世界新聞網
疫情下博物館採取客容量限制，讓個人的觀展經驗十分特別，更能與藝術作品靜心交流。Getty Images
疫情下博物館採取客容量限制，讓個人的觀展經驗十分特別，更能與藝術作品靜心交流。Getty Images

過去一年，在疫情下掙扎求生的各行各業中，藝術工作者是遭遇極大衝擊的一群，他們也是極少被外界提及與關注的一群。對藝術工作者來說，沒有展覽或演出、便沒有觀眾，沒有觀眾、便沒有收入；即使有少部分嘗試轉往線上活動，所得與過去也無法相比。

或許很多人並未意識到藝術界受困的程度，根據紐約州主計長2月發布的報告，59%的文娛商業在過去一年中倒閉，嚴重程度僅次於酒吧；在麻州，文藝工作者自去年疫情爆發，整體收入銳減2000萬，有超過4萬場文藝演出被取消。

疫情期間，在紐約經營「否畫廊」的何雨，發起過捐贈口罩、醫療物資活動，也舉辦慈善拍賣會，吸引蔡國強、徐冰、艾未未等人共襄盛舉，也曾將19束鮮花送到老人中心，讓藝術與大眾依舊能產生連結。畫廊藝術總監、策展人海良認為，疫情讓所有人都受到精神上的影響，藝術家也無法倖免，從藝術中所獲得的心靈平靜，能帶來療癒的力量，這也是「否畫廊」堅持繼續舉辦展覽的原因。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到「否畫廊」的經營者何雨、策展人海良與世界日報記者金春香，聊聊走過疫情寒冬的紐約藝文工作者現況，或許正如海良所說的，「寒冬不會這麼快結束，到大家生活徹底恢復正常前，藝術界都無法徹底地恢復正常…」。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

疫情期間，紐約的「否畫廊」發起過捐贈口罩、醫療物資活動。（攝影：雲開；何雨提供）
疫情期間，紐約的「否畫廊」發起過捐贈口罩、醫療物資活動。（攝影：雲開；何雨提供）

疫情 紐約 世界OnAir 博物館 畫展

上一則

變種病毒透過青少年體育活動傳播 家人與教練風險高

下一則

新疆棉風暴 紐時：歐美中國對立 服飾商陷兩難

延伸閱讀

紐約日落公園設立全市首個接種站服務 三日預約全滿

紐約日落公園設立全市首個接種站服務 三日預約全滿
紐約布魯克林設移動接種車 向餐館工和外賣郎服務

紐約布魯克林設移動接種車 向餐館工和外賣郎服務
紐約仇恨亞裔案4個月39起 劉醇逸8日線上論壇邀民發聲

紐約仇恨亞裔案4個月39起 劉醇逸8日線上論壇邀民發聲
紐約廢「兩例確診即關校」 防疫新規減少次數

紐約廢「兩例確診即關校」 防疫新規減少次數

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
康州的熊媽媽一隻隻叼著小熊過馬路，來往車輛都停止，耐心等候。(取自臉書)

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

2021-03-31 08:19
全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)。路透

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

2021-04-05 13:57
公衛專家表示，變種病毒將對還未接種疫苗的年輕人造成威脅。圖為佛州一所大學的學生。(美聯社)

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

2021-04-05 11:45
南加橘郡(city of Orange)31日下午發生槍擊案。(Getty Images)

南加橘郡槍案4死2傷 1孩童身亡 槍手已被捕

2021-03-31 23:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產