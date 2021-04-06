世界OnAir／熬過疫情寒冬 紐約藝術工作者現在可好？

疫情下博物館採取客容量限制，讓個人的觀展經驗十分特別，更能與藝術作品靜心交流。Getty Images

過去一年，在疫情 下掙扎求生的各行各業中，藝術工作者是遭遇極大衝擊的一群，他們也是極少被外界提及與關注的一群。對藝術工作者來說，沒有展覽或演出、便沒有觀眾，沒有觀眾、便沒有收入；即使有少部分嘗試轉往線上活動，所得與過去也無法相比。

或許很多人並未意識到藝術界受困的程度，根據紐約 州主計長2月發布的報告，59%的文娛商業在過去一年中倒閉，嚴重程度僅次於酒吧；在麻州，文藝工作者自去年疫情爆發，整體收入銳減2000萬，有超過4萬場文藝演出被取消。

疫情期間，在紐約經營「否畫廊」的何雨，發起過捐贈口罩、醫療物資活動，也舉辦慈善拍賣會，吸引蔡國強、徐冰、艾未未等人共襄盛舉，也曾將19束鮮花送到老人中心，讓藝術與大眾依舊能產生連結。畫廊藝術總監、策展人海良認為，疫情讓所有人都受到精神上的影響，藝術家也無法倖免，從藝術中所獲得的心靈平靜，能帶來療癒的力量，這也是「否畫廊」堅持繼續舉辦展覽的原因。

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到「否畫廊」的經營者何雨、策展人海良與世界日報記者金春香，聊聊走過疫情寒冬的紐約藝文工作者現況，或許正如海良所說的，「寒冬不會這麼快結束，到大家生活徹底恢復正常前，藝術界都無法徹底地恢復正常…」。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。