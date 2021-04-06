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保守派媒體猛批疫苗護照 恐讓共和黨選民更拒打疫苗

記者顏伶如／綜合報導
專家憂心疫苗護照的相關爭論，會使共和黨選民更排斥接種疫苗。(美聯社)
專家憂心疫苗護照的相關爭論，會使共和黨選民更排斥接種疫苗。(美聯社)

保守派媒體及右翼意見領袖近來頻頻對疫苗護照(vaccine passports)提出批判，讓專家憂心共和黨選民恐怕因此對於接種疫苗更加排斥。非營利組織「德博蒙特基金會」(de Beaumont Foundation)執行長卡斯特魯西(Brian Castrucci)說，疫苗護照的討論很快流於政治化，淪為用來分化民眾的一種工具，而不是促進疫苗施打目標的一座橋樑。

美國爆發疫情一年多，就在各州陸續解封之際，新增確診案例卻一路增加，疫苗施打計畫則持續擴大推出。今年3月間公布的多項民調則顯示，共和黨選民以及曾經投票給前總統川普的民眾當中，表示絕不接種疫苗或暫時先觀望一陣子才考慮是否接種的受訪者，合計約達五成。

國家廣播公司(NBC)報導，美國若想達到群體免疫(herd immunity)的終極目標，共和黨選民心存「疫苗猶豫」(vaccine hesitancy)，可能導致目標實現困難。根據科學家定義，群體免疫指總人口約70%至85%對新冠病毒已有抗體。

非營利組織「德博蒙特基金會」執行長卡斯特魯西表示，有關疫苗護照的討論出現之後，很快就遭到政治化，變成有心人士分化民眾的一種工具，而不是促進疫苗施打目標的一座橋梁。

報導指出，儘管某些知名的共和黨人物已經出面鼓勵民眾接種疫苗，共和黨支持者之間的「疫苗猶豫」依舊普遍。

川普上個月接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，疫苗既安全又有效，並表示「我推薦大家去打，我也會建議很多不想打的民眾應該去打，這些人當中很多人是投票給我的，真的」。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)5日表示：「我想跟大家說的是，我們都需要打疫苗。心中的疑慮應該要擺在一邊。」

卡斯特魯西說，眼前最迫切的任務是讓所有民眾都打疫苗，但疫苗護照的討論爭議卻讓問題變得複雜。報導指出，長達一周多的時間裡，批評疫苗護照已經是福斯新聞網收視率最好的幾個談話節目焦點，多位保守派政治評論員及名嘴也在福斯新聞網不斷強力猛批疫苗護照。

國家廣播公司報導指出，保守派對於疫苗護照的反對理由，如同之前反對疫情期間居家避疫、戴口罩等規定，都在於政府濫權以及侵犯患者隱私。

拜登政府官員則表示，並沒有強制採行疫苗護照的打算，聯邦政府資料庫也不會紀錄哪些民眾打了疫苗。

長期研究保守派媒體的阿拉巴馬大學(University of Alabama)新聞學教授鮑爾(A.J. Bauer)說，就在民眾逐漸恢復正常生活的此時，透過具有影響力的保守派人物大聲疾呼，疫苗護照的辯論儼然已成一種文化戰爭的思想邏輯。

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