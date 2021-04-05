我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

上周才打完第1劑疫苗 蒙大拿州長確診新冠肺炎

疫情打亂人生規畫 美310萬人擬提前退休

記者顏伶如／綜合報導
不少人士與團體反對施打疫苗，也反對疫苗護照，認為侵犯隱私。(Getty Images)
不少人士與團體反對施打疫苗，也反對疫苗護照，認為侵犯隱私。(Getty Images)

聯邦人口普查局「家庭脈動調查」(Household Puls)指出，受到新冠疫情影響，超過310萬名55歲以上民眾，打算比原本規畫的時程之前，提早申請領取社安金退休

這份調查報告是今年3月3日至15日之間進行。統計顯示，但55歲以上族群當中，約有140萬人則是受到疫情衝擊，後來被迫延遲退休。因此一場疫情下來，最後約有170萬民眾提早退休，意味著年輕族群將更有機會找到工作。

根據統計，出生於二戰之後，俗稱「戰後嬰兒潮」世代，如今已較年長的勞工，在2000年以來產生的1700萬個就業職缺當中，一直占有重要比例。

社會研究新學院(NSSR)經濟教授吉拉德奇(Teresa Ghilarducci)說，經濟好的時候，年長勞工有辦法持續上班，較晚才申請退休，但經濟差的時候，年長勞工就被迫紛紛退出職場，只能靠社安金過日子。

她說：「提早申請社安金，代表著個人、配偶及喪偶者這輩子領取的每月福利金都是縮水的。」

彭博新聞社報導，在某些地區，被迫提早退休的情形特別明顯。以紐約市為例，人口普查局統計顯示，約有30萬人將提早申請社安金。

紐約市獨立預算辦公室(IBO)2018年調查研究報告指出，已退休的市府員工當中，超過25%選擇離開紐約州。

吉拉德奇表示，疫情對紐約老年人帶來沉重經濟打擊，老年人必須蒙受經濟損失，提早離開職場並申請社安金，並不令人意外。她說，老年族群減少支出的結果，將讓紐約經濟變得緩慢。

報導指出，全美其他15個規模最大的都會區，都沒有像紐約一樣嚴重的提早退休景象。人口普查局統計顯示，僅次於紐約之後的便是費城，約有8萬5000人打算提早退休，接下來是有6萬8000人計畫提早退休的芝加哥。

人口普查局統計也指出，通常積蓄較多的白人美國人，與其他族裔相比，最可能因為疫情影響而決定提早退休。

退休 紐約市 疫情

上一則

上周才打完第1劑疫苗 蒙大拿州長確診新冠肺炎

延伸閱讀

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺
國際油價因歐洲疫情大跌 美經濟提振銅價

國際油價因歐洲疫情大跌 美經濟提振銅價

阻未戴口罩顧客偷竊 亞裔店員遭罵「狗娘養的中國人」

阻未戴口罩顧客偷竊 亞裔店員遭罵「狗娘養的中國人」
前市警總局長凱利：市長參選人都沒誠意打擊犯罪

前市警總局長凱利：市長參選人都沒誠意打擊犯罪

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
康州的熊媽媽一隻隻叼著小熊過馬路，來往車輛都停止，耐心等候。(取自臉書)

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

2021-03-31 08:19
疾病管制暨預防中心主任芮斐德(Robert Redfield)。美聯社

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

2021-03-29 13:55
全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)。路透

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

2021-04-05 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝