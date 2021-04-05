Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)。路透

全美大型連鎖藥局華格林(Walgreens)已為數十萬美國民眾施打輝瑞 藥廠(Pfizer)與德國廠商BioNTech共同研發的新冠疫苗 ，不過華格林為消費者安排兩劑施打間隔為四周，並非美國疾病管制暨預防中心(CDC)公布的三周，引發爭議。

紐約時報報導，華格林安排兩劑疫苗相隔四周施打是因為方便民眾預約，可以加快作業。華格林的安排引起某些消費者混淆，聯邦衛生主管官員也注意到問題。

到目前為止，並無證據顯示多等一周施打疫苗會導致疫苗保護效果降低。疾管中心指出，建議兩劑疫苗相隔三周施打，若有需要則最長間隔則可拉長到六周。

疾管中心發言人葛魯西克(Kate Grusich)說，疾管中心已要求華格林停止為民眾安排超過三周間隔的時間施打第二劑疫苗。

報導指出，華格林同時也為民眾提供莫德納 (Moderna)疫苗，而莫德納兩劑疫苗接種間隔為四周，華格林網站上疫苗預約系統，預設值是讓民眾不論接種輝瑞或莫德納疫苗，打完第一劑疫苗之後，都是相隔四周才接種第二劑。

華格林醫療長巴恩(Kevin Ban)受訪時說，兩款疫苗都安排一樣的施打間隔時間，是華格林系統在當時的能力之下，能夠推出的最方便程序。

巴恩指出，如今華格林系統已經更新，從本周稍後開始，藥局將為民眾自動安排輝瑞疫苗相隔三周完成接種。