拜登處理邊境危機、槍枝政策 美國民眾普遍不滿意
美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research公布最新聯合民調結果指出，多數美國民眾並不認同拜登總統對於美墨邊境爆發移民危機及槍枝控管的處理方式。
美聯社與NORC公共事務研究中心在今年3月25日至29日間，對全美1166名成年人完成抽樣調查，統計誤差在正負3.6%之間。
統計結果顯示，56%受訪者不滿意拜登的移民政策表現，55%受訪者不滿意目前美墨邊境的狀況，這兩個項目是拜登在這份調查中得分最低的。
另外，槍枝管制問題、聯邦政府赤字問題，對拜登感到不滿意的受訪民眾也超過感到滿意的民眾。對於拜登上台以來的整體表現而言，這項調查顯示，施政滿意度有61%，不滿意度則有38%。
統計顯示，在美墨邊境被查緝沒有成年人陪伴的無證兒童應該如何處理，40%受訪者並不滿意拜登政府現行作為，僅有24%受訪者表示滿意。約有35%受訪者則說沒意見。
高達65%受訪者表示，讓邊境地區無證移民家長與孩子能夠團圓，應該是拜登政府目前的優先項目。
槍枝問題方面，這項最新調查顯示，52%受訪民眾並不滿意拜登政府的槍枝政策。若以受訪者政黨傾向區分，在共和黨選民當中，82%受訪者不滿意拜登的槍枝政策，民主黨選民則有74%滿意拜登的槍枝政策。
疫情因應是拜登獲得民眾肯定的領域。統計顯示，73%受訪者認同拜登政府的疫情處理。另外，60%受訪者贊成拜登政府的經濟政策。
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