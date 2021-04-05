拜登處理邊境危機、槍枝政策 美國民眾普遍不滿意

美墨邊境，一批無證客結伴前行。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research公布最新聯合民調結果指出，多數美國民眾並不認同拜登 總統對於美墨邊境 爆發移民 危機及槍枝控管的處理方式。

美聯社與NORC公共事務研究中心在今年3月25日至29日間，對全美1166名成年人完成抽樣調查，統計誤差在正負3.6%之間。

統計結果顯示，56%受訪者不滿意拜登的移民政策表現，55%受訪者不滿意目前美墨邊境的狀況，這兩個項目是拜登在這份調查中得分最低的。

另外，槍枝管制問題、聯邦政府赤字問題，對拜登感到不滿意的受訪民眾也超過感到滿意的民眾。對於拜登上台以來的整體表現而言，這項調查顯示，施政滿意度有61%，不滿意度則有38%。

統計顯示，在美墨邊境被查緝沒有成年人陪伴的無證兒童應該如何處理，40%受訪者並不滿意拜登政府現行作為，僅有24%受訪者表示滿意。約有35%受訪者則說沒意見。

高達65%受訪者表示，讓邊境地區無證移民家長與孩子能夠團圓，應該是拜登政府目前的優先項目。

槍枝問題方面，這項最新調查顯示，52%受訪民眾並不滿意拜登政府的槍枝政策。若以受訪者政黨傾向區分，在共和黨選民當中，82%受訪者不滿意拜登的槍枝政策，民主黨選民則有74%滿意拜登的槍枝政策。

疫情因應是拜登獲得民眾肯定的領域。統計顯示，73%受訪者認同拜登政府的疫情處理。另外，60%受訪者贊成拜登政府的經濟政策。