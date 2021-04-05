美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

公衛專家表示，變種病毒將對還未接種疫苗的年輕人造成威脅。圖為佛州一所大學的學生。(美聯社)

儘管推廣疫苗 施打進展良好，但美國 仍面臨疫情 升高的威脅，步入歐洲後塵、陷入另一波疫情，儼然山雨欲來。公共衛生專家指出，變種病毒肆虐已讓抗疫作戰策略遭到顛覆，還沒有接種疫苗的年輕人，恐將成為受害最嚴重的族群。

休士頓貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)國家熱帶醫學院(National School of Tropical Medicine)院長霍特茲(Peter Hotez)對美國有線電視新聞網(CNN)指出，最早在英國被發現的變種新冠病毒B.1.1.7，應該等同「另一種新的病毒」來看待。

他分析：「B.1.1.7變種病毒活動方式跟我們見過的其他病毒都不一樣，包括傳染力、年輕人容易受感染等，因此我們必須非常嚴肅地面對問題。」

巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學米肯公共衛生研究所(George Washington University Milken Institute of Public Health)客座教授溫麟衍(Leana Wen)4日受訪時也說，目前看來蠢蠢欲動的疫情，與前幾波疫情不同之處在於，「現在絕大多數染疫案例都是年輕人」。

她舉例說，以密西根州的狀況來說，現在染疫住院的患者當中有很多人是30多歲、40多歲的民眾，「我們同時看到大量的兒童受到感染」。

食品及藥物管理局(FDA)前任局長高特里布(Scott Gottlieb)4日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時說，現在出現的狀況是某些疫情熱點分布於全美各地，尤其發生在還沒施打疫苗的年輕人身上，還有在學年齡的兒童。

高特里布表示，如果細看密西根州、明尼蘇達州、麻州的狀況，就會看到學校、社群(social cohorts)紛紛爆發疫情，這些族群是先前並未曝露於染疫危機當中的。

他說，哪些人在疫情底下首當其衝，從感染案例來看，「疫情輪廓已經改變了」。

在佛羅里達州橘郡(Orange County)，根據當地政府統計，今年3月間新增染疫案例當中，18歲至25歲年齡之間染疫案例明顯增加。佛州橘郡衛生廳長皮諾(Raul Pino)指出，全郡染疫住院案例當中，高達三分之一年齡不到45歲。