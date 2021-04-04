研究：全美供水系統抽查 1/3含超標毒化學物質

根據美國非營利「消費者報告」雜誌和英國衛報公布的最新研究，美國各地抽取的水樣本中，超過三分之一含有潛在的有毒永久性化學物質，超出專家建議的最高含量。圖為示意圖。(路透)

根據美國 非營利「消費者報告」(Consumer Reports)雜誌和英國衛報(Guardian)公布的最新研究，美國各地抽取的水樣本中，超過三分之一含有潛在的有毒永久性化學物質，超出專家建議的最高含量。

潛在的永久性有毒化學物質是人造化學品，內含PFOA和PFOS，因結合這兩大項而命名PFAS，不易被分解，會隨著時間在環境和人體中累積。目前，聯邦政府對飲用水的全氟辛烷磺酸含量沒有法律限制，但這份報告援引消費者報告科學家和其他健康專家提出的建議，進行分析。

最新報告指出，在120個樣本中，除兩個外，所有樣本都取自供水系統，這些系統為全美超過1900萬人提供服務，內有可檢測 出的含鉛量，約8%的樣本水砷含量超出消費者報告的建議上限。

消費者報告食品政策總監隆霍爾姆(Brian Ronholm)表示，美國人不應為了獲得清潔自來水而導向官僚主義、也不應被迫進行大量投資。

就如同其他種類的環境污染，被污染的飲用水嚴重傷非裔 、原住民和其他有色人種。環保署(EPA)2010至2016年間的數據顯示，違法飲用水系統為有色人種提供服務的機率比為其他族群服務多了40%，需要更長時間才能合乎規定；最近另一項訪查發現，比起白人，這些非裔等族群對自來水的品質和安全相對沒有信心。

環保署上個月宣布將根據「安全飲水法案」(Safe Water Drinking Act)收集新數據、並重新發布監管決定。

環保署聲明中說，所有人都需要有清潔安全的飲用水，解決PFAS問題是環保署致力保護社區安全的一種方法，將為更好的未來監管和公共健康保護奠定基礎。