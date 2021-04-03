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攻擊國會男「生前深陷妄想症」 家屬慟：他不是恐嫌

記者胡玉立／綜合報導
駕車衝撞國會被警方擊斃的嫌犯葛林。(Getty Images)
駕車衝撞國會被警方擊斃的嫌犯葛林。(Getty Images)

警方表示，2日開車衝撞華府國會大廈路障導致兩名警察一死一傷、自己遭擊斃的25歲嫌犯葛林（Noah Green），生前有妄想症和自殺念頭。調查人員排除恐怖攻擊可能性，認為這是心理失常男子所做的孤立事件。

葛林家人3日發表聲明，對死者表示哀悼，並稱葛林深受抑鬱症和潛在精神疾病所苦，他「絕不是恐怖分子」。葛林家人說，他們得知這樣可怕的事件，也與全國人民一樣震驚。

國會警察代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)表示，2日下午攻擊事件錄影畫面顯示，嫌犯開車衝撞路障後，從車裡出來持刀衝向兩名警察，警察開槍射中他，他後來送醫不治。

官員指出，調查人員試圖找出葛林的攻擊動機，焦點已更加放在他的心理健康狀態上；葛林家人也和警方談到他的妄想愈來愈嚴重。

葛林之前的網路貼文(現已刪除)自稱受政府思想控制、受人監視。他稱自己是「伊斯蘭民族組織」(Nation of Islam)創始人法拉漢(Louis Farrakhan)的追隨者，並談到他靠信仰度過了一段艱難時期。

他三月下旬寫道，「說實話，這幾年一直很不容易，這幾個月更加艱難。我歷經了人生最大的、無法想像的測試。我現在失業，部分是因苦惱而離職，最終是為尋求精神之旅。」

葛林的兄弟布倫丹·葛林(Brendan Green)向華盛頓郵報表示，葛林曾在維州克里斯多福新港大學(Christopher Newport University)足球隊擔任防守後衛，最近深陷妄想症。葛林家人和朋友則說，葛林曾指責他認識的人濫用抗焦慮藥Xanax，但他自己後來卻上了癮。

葛林家人指出，葛櫇曾攻讀工商管理碩士，準備成為一個對社會有貢獻的人；但他畢業後，開始在同儕中遇到困難，有可能是因他踢足球多年頭部反覆受傷所致。

這是今年1月6日國會大廈一名警察在挺川普民眾暴動中殉職之後，第二度有國會警察因公殉職；凸顯出建築物、校園及負責保護這些地方的警察，是暴力攻擊潛在目標。

皮特曼請求社會大眾為美國國會大廈遇難警察及其家人祈禱，「從1月6日事件到今天發生的事件，對國會警察來說非常艱難。」

2日殉職的國會警察伊萬斯((William Evans)從警18年，是國會警察急救部門成員。拜登總統聲明表示，他和妻子得知這次攻擊都感到痛心，並向伊萬斯的家人表示哀悼。白宮為此降半旗致哀。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)稱讚伊萬斯是「民主的烈士」，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示他十分傷慟。兩人2日均與伊萬斯家人有過交談。

國會大廈2日發生的轎車衝撞，造成警察一死一重傷事件，調查人員認為是遭擊斃嫌犯葛林...
國會大廈2日發生的轎車衝撞，造成警察一死一重傷事件，調查人員認為是遭擊斃嫌犯葛林心理失常所做的孤立事件。(美聯社)
國會大廈2日發生的轎車衝撞，造成警察一死一重傷事件，調查人員認為是遭擊斃嫌犯葛林...
國會大廈2日發生的轎車衝撞，造成警察一死一重傷事件，調查人員認為是遭擊斃嫌犯葛林心理失常所做的孤立事件。圖為國會警察代理局長皮特曼(中)2日在記者會說明案情。(美聯社)

警察 足球 拜登

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