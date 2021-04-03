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佛洛伊德案 資深警官作證：完全沒必要動武

中央社／明尼阿波利斯2日綜合外電報導
明尼阿波利斯市警察局資深警官齊默曼2日作證。（路透）
明尼阿波利斯市警察局資深警官齊默曼2日作證。（路透）

法院持續審理非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸後喪命一案。明尼蘇達州明尼阿波利斯市警局資深警官今天作證，稱涉案警員沙文「完全沒有必要」對佛洛伊德使用武力。

45歲的沙文（Derek Chauvin）以謀殺與過失殺人罪被起訴，審理進入第5天。他已於案發後去職。

明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察局資深警官齊默曼（Richard Zimmerman）作證說，有19年從警資歷的沙文已違反警局的武力使用原則。

法新社報導，齊默曼告訴檢察官法蘭克（Matthew Frank），他已看過事發當天路人拍攝與警察隨身攝影機的影片。

被問及關於沙文對佛洛伊德（George Floyd）使用武力的想法時，齊默曼表示：「完全沒有必要。」

齊默曼說：「把他面朝下壓制在地、還把膝蓋壓在他脖子上那麼長的時間，這是不恰當的。」「我看不出這些員警何以認為自己有危險，如果他們覺得自己有危險，也只有在此情況下，才有必要使用這般武力。」

根據於2020年5月25日拍攝的影片，沙文將膝蓋壓在已上銬的佛洛伊德頸上逾9分鐘。46歲的佛洛伊德因在鄰近商店使用一張20美元偽鈔而被逮。除了沙文，涉案的另外3名員警也面臨指控。

佛洛伊德之死，引發全美、甚至世界各地抗議種族不公與警方暴行的示威行動。

檢方企圖證明沙文的行動導致佛洛伊德之死，他在死前頻頻掙扎，反覆說「我不能呼吸」；然而辯方律師尼爾森（Eric Nelson）聲稱，佛洛伊德是死於使用毒品與其他自身疾病。

佛洛伊德 警察 毒品

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