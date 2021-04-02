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眾議員蓋茲涉買春 再遭爆「嗑藥」助興

編譯郭宣含／綜合2日電 
共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茲遭聯邦調查局(FBI)調查涉嫌與少女性交易。(美聯社)
共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茲遭聯邦調查局(FBI)調查涉嫌與少女性交易。(美聯社)

佛羅里達州共和黨籍國會眾議員蓋茲(Matt Gaetz，佛羅里達州)涉嫌與未成年人發生性關係遭調查案似在擴大；紐約時報報導，司法部正在了解蓋茲與一名遭控罪的佛州政治人物案件與多名女性的關係；這些女性被召來提供性服務，且收取現金付款。

紐時稱取得簡訊與相關收據；報導引述三名消息人士透露，調查人員認為佛州沙米洛郡(Seminole County)前收稅員葛林柏(Joel Greenberg)先在多個網站上認識這些女性，這些網站專門用來連結想要約會換取禮物、大餐、旅遊或零用錢的人；葛林柏去年因聯邦性販運等罪名而被控罪。

這三名消息人士指出，葛林柏之後將這些女性引介給蓋茲，蓋茲則與這些女性發生性關係。

一名消息人士表示，其中一名與葛林柏和蓋茲發生關係的女性，同意再與佛州共和黨政壇的匿名者燕好；不過蓋茲否認為性付錢給她們。

多名消息人員告訴有線電視新聞網(CNN)，蓋茲在國會頗為人知的是，他曾拿與其發生性關係的多名女性裸體照片與影片向眾院同仁炫耀，其中一部影片是裸女搖呼拉圈；目前無跡象顯示，這些照片與司法部調查案件有關。

根據四名了解調查的人，司法部也調查蓋茲是否與一名17歲少女性交，以及該名女性是否收受任何有價物品；兩名人士透露，針對葛林柏的性販運控罪也涉及同一名未成年女性；當局也在調查是否有其他跟蓋茲和葛林柏有關的男性與這名17歲女子有性關係。

紐時從線上匯款程式Cash App和Apple Pay查看收據，發現蓋茲與葛林柏付款給其中一名女性，而且葛林柏還付款給第二名女性；多名消息來源顯示，這些女性告訴友人自己靠跟蓋茲與葛林柏性交賺錢。

根據紐時看到的訊息和訪問，在2019年和2020年會晤時，蓋茲與葛林柏多次指示女性到多個地點會面，通常是佛州飯店，他們也會告訴女性自己會支付多少錢。

一名消息人士說，這兩人也會用現金支付，有時則從飯店的ATM領錢；兩人透露，蓋茲等男女性交前會吃搖頭丸。

兩名消息人士指出，蓋茲有幾次要這些女性幫忙找有意跟他或他朋友性交的其他女性；一人表示，蓋茲還跟這些女性說，萬一有人問起他們的關係，就說蓋茲是在約會時付了飯店和晚餐錢。

聯邦調查局(FBI)調查多名當事女性，包括最近在1月會晤的女性，以了解這些女性與蓋茲和其友人的互動細節與關係。

目前蓋茲未被控罪，蓋茲是否涉及刑事範疇仍不清楚；蓋茲辦公室1日晚發布聲明表示，「蓋茲從未付錢性交。」

葛林柏的律師和司法部發言人拒絕評論。

佛州 司法部 共和黨

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