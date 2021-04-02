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選後首受訪 杭特曝拜登哭求勸戒毒、閃避色情照片提問

編譯張君堯／綜合報導
拜登次子杭特近日接受自父親上任以來的首次電視專訪，並透露父親曾為了他吸毒而老淚縱橫地向他哀求。(取材自YouTube@CBS NEWS)
拜登次子杭特近日接受自父親上任以來的首次電視專訪，並透露父親曾為了他吸毒而老淚縱橫地向他哀求。(取材自[email protected] NEWS)

拜登總統次子杭特（Hunter Biden）近日接受自父親上任以來的首次電視專訪，並透露父親曾為了他吸毒而老淚縱橫地向他哀求，期間談到先前那台據傳含有兒童色情的筆電時，杭特則語帶保留、閃避性地回答「有可能屬於他」。

CBS NEWS 2日公布杭特的專訪，影片中杭特描述當時77歲的拜登，是如何在特拉華州的威爾明頓（Wilmington）家前，當著杭特女兒們的面前追趕、並阻止自己驅車離開。

杭特說，當時自己滿腦子想的都是怎麼騙父親再讓他使用一次毒品，表示自己試圖上車離開，但他的三個女兒竟擋住車門並對他說「爸爸，求你了，你不能這樣」。接著拜登更一把將杭特拉過去擁抱，甚至當場哭了出來，哭哭哀求道「我不知道該怎麼辦，我不知道該怎麼做，求你了」。

杭特坦言，當時只想著要怎麼找理由離開現場，這樣就可以使用毒品，並直呼毒癮就是這麼具有威脅性，但他也提到是家人的愛讓他擺脫毒品，強調「不知道有什麼力量可以比我家人的愛更強大」。

杭特並未指名具體這件是發生的時間點，也沒有提到自己當時施用什麼毒品，只承認此事是在2020美國總統大選期間。

此外，先前盛傳杭特送修的筆電資料外洩，內容提到杭特與烏克蘭的業務往來，以及其他關於兒童色情的不雅照片、影片等，當時引發軒然大波。對此，杭特告訴主持人史密斯（Tracy Smith）自己確實有台筆電「可能」被偷走並外流，也可能是「被駭」，但被問到這台筆電的所有人時，杭特一再強調自己「不知道」。

先前盛傳杭特送修的筆電資料外洩，內容包括兒童色情的不雅照片、影片等，當時引發軒然...
先前盛傳杭特送修的筆電資料外洩，內容包括兒童色情的不雅照片、影片等，當時引發軒然大波。對此，杭特被問到這台筆電的所有人時，一再強調自己「不知道」。(取材自[email protected] NEWS)

毒品 拜登 美國總統大選

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