CDC：完成疫苗接種民眾在美可自由旅行免隔離或檢測

美國 疾病管制暨預防中心(CDC)2日宣布，已完成新冠疫苗 接種的民眾在美國國內可自由旅行，不必隔離或接受病毒檢測 ，但搭乘飛機、火車及公車等大眾運輸系統則仍須戴口罩。

國家廣播公司(NBC)分析，疾管中心最新頒布的指南究竟將產生多少效果，恐將成為未知數，因為許多民眾早就迫不及待開始出門旅遊，美利堅航空公司(American Airlines)本周稍早便說，訂位數量如今大幅增加，恢復到疫情爆發之前的九成左右。

疾病中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)2日在新聞簡報會上舉例說，已經完成疫苗接種的祖父母，現在可以搭機前往探視健康良好的孫子孫女，旅途期間不必接受病毒檢測，也不必自我隔離，但還是要遵守其他的防疫措施。

美國染疫案例仍在持續增加中，根據統計，過去七天的每日新增確診案例約為每日6萬2000多例。

瓦倫斯基說，雖然完成接種的民眾出門旅遊染疫風險較低，「但疾管中心仍不建議民眾目前出門旅行，因為染疫案例仍在持續上升當中」。

疾管中心統計顯示，全美已有5600多萬成已經完成疫苗接種，截至2日為止，全美已有超過1億人至少已經施打一劑新冠疫苗。

疾管中心並未公布民眾出遊時是否必須出示疫苗接種證明。國家廣播公司報導，到目前為止，並沒有任何美國航空公司要求乘客出示疫苗接種證明。