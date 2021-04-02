川普卸任前急制裁 搞錯人害義大利餐廳列黑名單

美國前總統川普。 路透

美國 前總統川普 政府趕在卸任前，依據對委內瑞拉的制裁，將名為巴佐尼的人及相關企業列入黑名單，卻意外波及無辜者。在義大利開餐廳的另一個巴佐尼，只因同名就平白遭制裁。

川普時期的財政部外國資產管制辦公室（OFAC）趕在今年1月20日交接政權前夕，制裁了名為巴佐尼（Alessandro Bazzoni）的人物，以及與他有關的石油 公司，理由是他與運輸委國石油的非法網絡有關，違反了美國對委國實施的制裁。

川普政府2019年制裁委內瑞拉國營石油公司（Petroleos de Venezuela），試圖迫使委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）辭職。美國指控馬杜洛貪腐、侵犯人權，並在2018年競選連任時舞弊。

但財政部官員告訴「國會山莊報」（The Hill），被制裁的實體與涉及非法的巴佐尼無關，是搞錯對象了。

被制裁的企業分別名為AMG S.A.S. Di AlessandroBazzoni & C.和SerigraphicLab di BazzoniAlessandro，名稱都含巴佐尼這個姓氏。

官員說，在獲得更多資訊後，認定兩家企業所有人是另一個同名的巴佐尼，而不是涉及非法的巴佐尼，「因此，我們很快就把這兩家企業從制裁清單上除名，避免無意間傷害到無辜當事方」。

路透社報導，無端遭波及的兩家企業，一家是在義大利維洛納（Verona）的餐廳，一家是位於托列斯港（Porto Torres）的公司，看起來是從事平面設計。

餐廳老闆巴佐尼1日接受路透社電話訪問時說：「他們解決問題了，應該跟我沒關係了。這是個錯誤…還好在幾個月內就全部搞定。」

熟悉制裁議題的Miller & Chevalier法律事務所專家歐圖爾（Tim O'Toole）表示：「川普政府最後時日真的迅速針對委內瑞拉、伊朗和中國採取了很多行動。這麼急著採取行動，往往就會出錯。」