我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 增至54死

佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣

川普卸任前急制裁 搞錯人害義大利餐廳列黑名單

中央社 / 華盛頓1日綜合外電報導
美國前總統川普。 路透
美國前總統川普。 路透

美國前總統川普政府趕在卸任前，依據對委內瑞拉的制裁，將名為巴佐尼的人及相關企業列入黑名單，卻意外波及無辜者。在義大利開餐廳的另一個巴佐尼，只因同名就平白遭制裁。

川普時期的財政部外國資產管制辦公室（OFAC）趕在今年1月20日交接政權前夕，制裁了名為巴佐尼（Alessandro Bazzoni）的人物，以及與他有關的石油公司，理由是他與運輸委國石油的非法網絡有關，違反了美國對委國實施的制裁。

川普政府2019年制裁委內瑞拉國營石油公司（Petroleos de Venezuela），試圖迫使委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）辭職。美國指控馬杜洛貪腐、侵犯人權，並在2018年競選連任時舞弊。

但財政部官員告訴「國會山莊報」（The Hill），被制裁的實體與涉及非法的巴佐尼無關，是搞錯對象了。

被制裁的企業分別名為AMG S.A.S. Di AlessandroBazzoni & C.和SerigraphicLab di BazzoniAlessandro，名稱都含巴佐尼這個姓氏。

官員說，在獲得更多資訊後，認定兩家企業所有人是另一個同名的巴佐尼，而不是涉及非法的巴佐尼，「因此，我們很快就把這兩家企業從制裁清單上除名，避免無意間傷害到無辜當事方」。

路透社報導，無端遭波及的兩家企業，一家是在義大利維洛納（Verona）的餐廳，一家是位於托列斯港（Porto Torres）的公司，看起來是從事平面設計。

餐廳老闆巴佐尼1日接受路透社電話訪問時說：「他們解決問題了，應該跟我沒關係了。這是個錯誤…還好在幾個月內就全部搞定。」

熟悉制裁議題的Miller & Chevalier法律事務所專家歐圖爾（Tim O'Toole）表示：「川普政府最後時日真的迅速針對委內瑞拉、伊朗和中國採取了很多行動。這麼急著採取行動，往往就會出錯。」

川普 石油 美國

上一則

佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣

延伸閱讀

深化美台關係 國務院：考慮高階官員互訪

深化美台關係 國務院：考慮高階官員互訪
推翻川普政策 國防部為「跨性別從軍」訂新規

推翻川普政策 國防部為「跨性別從軍」訂新規
說好的追尋「兩黨一致」呢？

說好的追尋「兩黨一致」呢？
深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會

深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 死亡增至54人 159人輕重傷
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額