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佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣

佛洛伊德案續審 救護員：抵現場時人已斷氣

中央社／明尼阿波利斯1日綜合外電報導
救護人員史密斯1日在法庭作證指出，佛洛伊德在送院前就已經死亡。（路透）
救護人員史密斯1日在法庭作證指出，佛洛伊德在送院前就已經死亡。（路透）

美國法院持續對非裔男子佛洛伊德警察壓頸致死案進行審訊，救護人員今天作證說，當他抵達事發現場，佛洛伊德已經死亡，而謀殺罪被告蕭文仍用膝蓋抵住佛洛伊德頸部。

45歲的白人警察蕭文（Derek Chauvin）去年5月25 日獲報，赴明尼蘇達州明尼阿波利斯市處理佛洛伊德（George Floyd）涉嫌在商店使用20美元假鈔一案，他將46歲的佛洛伊德逮捕上銬後，以膝蓋壓制對方頸部長達9分多鐘，佛洛伊德最終喪命。

這段過程的影片曝光後，全美燃起反種族主義及反警察暴力運動。

法新社報導，蕭文在事發後去職，被控謀殺和過失殺人，法院審理此案進入第4天。救護人員史密斯（Derek Smith）作證說：「當我抵達現場時，他（佛洛伊德）已經死亡，我將他送到醫院時，他仍無脈搏心跳。」

檢方設法證明是蕭文的行為導致佛洛伊德死亡，蕭文律師則聲稱佛洛伊德是因為非法濫用藥物與潛在健康問題而死。

史密斯說，當他和醫護同事布拉文德（Seth Bravinder）搭救護車抵達現場時，蕭文和其他警察仍壓住佛洛伊德。

史密斯表示，他檢查佛洛伊德頸動脈看是否有脈搏，「我感覺不到脈搏…白話說就是我認為他已死亡」。

史密斯說，佛洛伊德被送上救護車，他們使用心肺復甦術和自動體外心臟去顫器試圖救他，但並未成功。

布拉文德也告訴庭上，他和史密斯抵達時，佛洛伊德「沒有反應」，「我沒看到他動或呼吸」。

佛洛伊德 警察 美國

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