羅德島發現阿拉伯銀幣 17世紀「海賊王」傳奇有譜
歷史研究者貝利(Jim Bailey)在羅德島鄉間找到幾枚阿拉伯銀幣，讓17世紀地球頭號海賊艾佛瑞(Henry Every)一夥曾流浪到美洲新大陸的故事，又多了一些「證據」。
故事的主角艾佛瑞是英國海盜，在搶劫一艘滿載到麥加朝聖的信徒回印度的船之後，喬裝成奴隸販賣商，躲避英國政府的追緝。
找到完整的阿拉伯錢幣的貝利說，一件幾近完美的犯罪，如今又增添了一段歷史。
在新英格蘭地區陸續發現阿拉伯古錢，足以解釋艾佛利船長一夥何以人間消失。
1695年9月7日，艾佛瑞的海盜船狂想號(Fancy)突襲印度國王Aurangzeb所屬的甘吉沙外號(the Ganj-i-Sawai)皇船，打劫船上信徒和價值上億英鎊的金銀財寶。
歷史記載，這群海盜殺光印度船上的男性，強暴女人，然後逃往海賊避風港巴哈馬；英國國王威廉三世在巨大壓力下，高價懸賞盜賊的人頭。這是世界上首宗「全球通緝」案，故事迄今沒有畫下句點，因為這夥盜賊1696年逃到愛爾蘭之後，就「人間蒸發」了。
貝利說，他起初以為2014年首度在美國東部出土的完整古幣不是西班牙錢幣，就是麻州灣殖民當局鑄造的；但仔細一瞧，上面有阿拉伯文，讓他心跳加速，「喔，我的天呀！」
專家證實，那是1693年在葉門鑄造的阿拉伯錢幣；特別是殖民美洲的人在新英格蘭過日子都難了，哪來閒工夫到中東？跟中東做生意，也是好幾十年後的事。
第一枚阿拉伯幣北美出土後，「尋幣家」陸續在麻州發現十枚，在羅德島州發現三枚，在康州找到兩枚，也在北卡羅來納州發現一枚，那正是史載艾佛瑞黨徒上岸的地方。
康州考古學家莎拉‧史波慈曼( Sarah Sportman)說，「看來，部分海盜到新英格蘭定居下來，融入當地社會，可以說從事洗錢作業」。
貝利說，現在看來難以想像的事，1690年代卻大有可能：艾佛瑞一夥冠冕堂皇的以奴隸販子自居，因為該船逃到巴哈馬前，還在法屬Reunion島停留，買進一些黑奴，看起來更像是販奴業者。
鮮為人知的歷史記載，艾佛瑞棄置狂想號後，改乘海花號，載著近50名奴隸，於1696年抵達羅德島州新港(Newport)；新港是18世紀北美奴隸交易要地。
上一則
密碼？「;l;;gmlxzssaw,」推文嚇人 戰指部道歉
下一則
FB留言