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「你或許希望自己不是亞裔」 哈佛反歧視網頁挨批

記者胡玉立／綜合報導
哈佛大學校方為向學生提供心理健康諮詢資源而設的「反亞裔種族歧視資源」官網，卻寫著「你或許希望自己不是亞裔」的語句挨批。圖為哈佛校門口。(Getty Images)
哈佛大學校方為向學生提供心理健康諮詢資源而設的「反亞裔種族歧視資源」官網，卻寫著「你或許希望自己不是亞裔」的語句挨批。圖為哈佛校門口。(Getty Images)

在全國各地反亞裔仇恨犯罪備受關注之際，哈佛大學校方為向學生提供心理健康諮詢資源而設的「反亞裔種族歧視資源」官網，卻寫著「你或許希望自己不是亞裔」(You may wish that you weren't Asian) ，相關內容引發亞裔學生反感與反彈；校方遭痛批後，已刪除相關內容並道歉。

哈佛大學「反亞裔種族主義資源」網頁如此寫道：「遇到種族歧視時，你可能會感到羞恥。你或許希望自己不是亞裔；但請記住，你的祖先可能經歷過類似甚至更嚴重的事件，他們透過認識自己社區的美麗和力量，倖存下來。因此，尋求或創造文學、藝術、電影、表演和音樂，正向彰顯你的社區。」

這樣的文字敍述引發亞裔學生憤怒，該校大學生馬提歐‧王(Matteo Wong)3月30日在推特寫道：「什麼？請告訴我心理健康資源網頁『你或許希望自己不是亞裔』是誰寫的？為什麼認為這樣會有幫助？這怎麼可能幫助我感受到種族『自豪』？」他還表示，「所以，哈佛是在告訴我，歧視是會發生，不過別擔心，你的祖先遇過更糟的，他們都撐過來了」。

史丹福大學心理學家海倫‧徐(Helen Hsu)附和王同學的推文寫道：「哇嗚，這幾乎可以用可怕來形容了。『你或許希望自己不是亞裔』到底是什麼鬼？！讀起來就叫人生氣，擺明了對亞裔學生缺乏同情也沒興趣幫忙。」

記者威爾弗瑞德．陳(Wilfred Chan)則寫道：「這是仇恨犯罪的人寫的吧？」

哈佛大學遭痛批後，已將爭議內容刪除。哈佛大學衛生服務部門(HUHS)主任阮健(Giant Nguyen)發表聲明指出：「最近在我們網站發布的一些內容不僅沒有為處於困境中的學生提供支持，還對社區造成更大壓力，我們深感遺憾。…校方計畫與社區成員更緊密互動，以確保成為哈佛所有人信賴的可靠資源，確保這種情況不再發生。」

抨擊哈佛大學反種族歧視諮詢作法的眾多反彈聲浪中，紐約州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)指出：「哈佛，不，完全搞錯了。你要認真接受反亞裔種族歧視和反壓迫訓練。請做出更好解析。好好上個課。」

亞裔 種族歧視 哈佛大學

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