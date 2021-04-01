我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會

中國媒體企圖影響法國 疑創造虛擬記者遭踢爆

深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會

中央社華盛頓1日專電
美國國務院發言人普萊斯今天表示，台灣是民主領頭羊，美方致力深化對台關係，未來會考慮推進雙邊關係的高階官員互訪機會。(美聯社)
美國國務院發言人普萊斯今天表示，台灣是民主領頭羊，美方致力深化對台關係，未來會考慮推進雙邊關係的高階官員互訪機會。(美聯社)

美國駐帛琉大使近日罕見隨帛琉總統惠恕仁訪台，美國國務院發言人普萊斯今天表示，台灣是民主領頭羊，美方致力深化對台關係，未來會考慮推進雙邊關係的高階官員互訪機會。

友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）3月28日率團訪台，宣傳台帛旅遊泡泡，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）也罕見隨行，引發外界不少關注。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天召開例行媒體簡報會，現場有記者詢問，倪約翰造訪台灣是為了向中國傳達什麼訊息，以及此行是否代表，美國總統拜登（Joe Biden）政府延續川普政府解除美國官員訪問台灣限制的政策。

普萊斯回應表示，大方向來說，美方致力深化與台灣的關係，台灣作為民主領頭羊，是美國重要關鍵的經濟和安全夥伴。這也是為什麼，美方將持續以符合長年「一中政策」的方式，與台灣往來。

普萊斯進一步說，美方將如同以往，在能推進美台非官方關係，且讓雙方在共同關切議題上能有實質意見交換情況下，考慮高階官員訪問華府與台北的機會。

前總統川普任內，美國官員訪台層級頻頻破紀錄。去年8月訪台的時任美國衛生部長阿查爾（Alex Azar），是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員；緊接著造訪台灣的時任美國國務次卿柯拉克（Keith Krach），則是1979年以來訪台層級最高的現任國務院官員。

在台灣方面，經濟部次長陳正祺去年11月率團到華府；去年2月，時任副總統當選人賴清德也成為台美斷交以來，拜訪華府及白宮國安會層級最高的台灣人員。

此外，前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）1月20 日卸任前11天，宣布取消美國長年為美台交往自設的限制。限制一解決，除了在美國國內，駐在他國的美台官員也紛紛打破過去彼此接觸的限制，且高調公開會晤合照。

英國「金融時報」近日引述知情人士指出，拜登政府準備公布美台交往準則，內容將採納川普任內部分變革，會聚焦在鼓勵美台官員會晤，而非對雙方接觸設限，雙邊官員互動限制多數都將取消。

美國 台灣 國務院

上一則

伊朗及世界列強 將討論美國重返伊朗核子協議

延伸閱讀

拜登砸500億美元扶植半導體 朝野都挺

拜登砸500億美元扶植半導體 朝野都挺
專訪卜睿哲：美不調解兩岸爭端 拜登政府應敦促中克制

專訪卜睿哲：美不調解兩岸爭端 拜登政府應敦促中克制
拜登政府推出獎金50萬元「口罩創新挑戰大賽」

拜登政府推出獎金50萬元「口罩創新挑戰大賽」
拜登推動廣設50萬座電動車充電站 這些概念股應聲狂飆

拜登推動廣設50萬座電動車充電站 這些概念股應聲狂飆

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架

川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
南加橘郡槍案4死2傷 1孩童身亡 槍手已被捕

南加橘郡槍案4死2傷 1孩童身亡 槍手已被捕