拜登砸500億美元扶植半導體 朝野都挺

美國總統拜登今年二月曾在白宮拿著一塊晶片宣示，美國將加強投資提高國內晶片產能。（路透）

美國 總統拜登 上月31日發表規模2兆美元的基礎建設方案，其中包括挹注500億美元扶助美國半導體產業。近期全球陷入晶片 荒，加上美國憂心半導體技術將被中國超越，失去全球領導地位，朝野一致支持國家帶頭發展半導體政策。

華爾街日報報導，這項半導體政策獲民主與共和兩黨支持，500億美元將用於獎勵研發設計及補助生產製造，例如新建或擴建廠房。美國官員透露，聯邦政府亦將成立「國家半導體科技中心」。

去年全球陷入晶片荒，美國汽車業因晶片嚴重缺貨向華府求援。拜登立即指示增加國內晶片生產，並檢視供應鏈問題。

晶片應用日益廣泛，光是汽車就需要大量晶片使用於引擎管理、自動煞車及輔助駕駛系統等，此外電玩遊戲、電腦、資料儲存中心及人工智慧等也需要晶片運作。去年以來全球受新冠肺炎疫情衝擊，在家工作和遠距學習需求大增，相關技術也要用到晶片。

半導體產業協會（SIA）指出，美國在全球半導體製造業市占率自1990年的37%跌到現今的12%，主要原因是其他跨國競爭者獲得政府補助。

美國在半導體製造業逐漸輸給日本、南韓、台灣及中國，尤其是中國砸巨資提升晶片產能，令美國格外感受到威脅。支持者認為，扶助半導體產業有助美國奪回被其他國家超越的市場。

美國國會把晶片短缺視為國安等級議題，2021年國防預算納入「晶片法案」呼籲政府獎勵半導體製造業，並擴大相關研究的投資。

保守派人士則不認同政府注資，遊說團體「傳統行動」執行董事安德森說：「美國半導體產業本來就很強，國會不該對一個獲利甚豐的科技產業投下數百億美元。」另一遊說團體「自由事業」高級董事亞拜拉表示，美國在半導體產業的領先地位相當穩定，「投資應由民營企業來做，而非美國納稅人」。

SIA總裁紐佛支持拜登的政策，他指出：「半導體是美國經濟及工作機會、國家安全及關鍵基礎建設的基本。」