未關車窗上超市購物 車內十分鐘飛入萬隻蜜蜂

新墨西哥州一民眾上超市購物未關窗，引來萬隻蜜蜂。圖／拉斯克魯塞斯消防局

新墨西哥州 拉斯克魯塞斯(Las Cruces Fire Department)消防局指出，一名當地居民周日前往艾柏森(Albertsons)超市購物，雖然前後僅花十分鐘時間，但由於車窗沒關，回到車子之後發現後座有大批蜜蜂聚集，連忙打911電話求救。

3月28日當天剛好休假的拉斯克魯塞斯消防隊員兼急救員強生(Jesse Johnson)，平日休閒嗜好就是養蜂。強生接獲通知後趕往艾柏森停車場，將大約1萬5000隻蜜蜂從別克(Buick)轎車裡安全移出。

當地消防隊員將大約1萬5000隻蜜蜂從別克(Buick)轎車裡安全移出。圖／拉斯克魯塞斯消防局

強生事後接受媒體訪問時說，這名男子把車停在艾柏森停車場後，車窗沒關就進超市買東西，十分鐘後回到車子原本沒注意到有異狀，準備開車時才察覺不對勁，「他轉過頭去看，反應是『天啊』」。強生表示，這名男子手足無措之下，打電話報警。

37歲的強生在拉斯克魯塞斯消防局服務十年。育有兩名子女的他說，當天與家人一起烤肉，才剛結束就接到消防局電話通知，詢問他能不能幫忙處理蜜蜂問題。他說：「如果能避免蜜蜂被殺掉，我願意做任何事。」

強生說，春天是蜜蜂分巢的熱門季節，大批蜜蜂隨著女王蜂另覓地點棲息，出現在男子車上的蜜蜂群可能來自附近社區的矮牆、排水溝或房舍。

對於大批蜜蜂聚集在車內的景象，強生則說，幸運的是，當大批蜜蜂聚集在一起的時候，「反而是比較容易馴服的」。

家裡養了四個蜂巢的強生指出：「因為當時蜜蜂還沒有固定的家必須保衛，場景看起來很恐怖，但其實沒那麼危險。」

強生穿著養蜂人專用外套與面罩將蜂群從車上移出的時候，報警男子則在遠處觀看。強生說，男子頗為擔心，因為車子是向友人借來的。

紐約時報 報導，警消單位表示，整起事件中並沒有人員遭受重大傷害，只有一名超市保全人員及一名消防隊員遭到蜜蜂螫咬。