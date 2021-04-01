我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗難約華人歎：預約網站無中文 想打卻搶不到

輝瑞聲明：疫苗能防南非變種病毒

亞裔家庭、商家接連遭死亡恐嚇 猶他州警方展開調查

記者顏伶如／綜合報導

亞裔家庭與店家過去幾周接連收到要求「滾回國」的死亡威脅信，猶他州警方已展開調查。亞特蘭大發生共計八人死亡的按摩店連環槍擊案隔天，猶他州鹽湖谷(Salt Lake Valley)地區就有亞裔民眾紛紛接到打字列印的匿名信，根據警方初步調查，信件內容與形式都一樣。

新聞周刊(Newsweek)報導，未具名的信件上寫著，亞裔民眾最好「立即回到他們原本的國家」，「以免更多亞洲人被殺」。信件日期註明2021年3月17日，也就是亞特蘭大地區三家按摩店遭到槍擊案的隔天，八名死者中有六人為亞裔女性。

匿名恐嚇信上提到亞特蘭大槍擊案，並寫著：「把話傳出去，否則你們都會沒命。越來越多人將鎖定要殺亞洲人」。信件內容還列舉亞裔民眾的「罪狀」，指稱亞裔民眾「造成新冠病毒，卻還說謊」。

猶他州德述理新聞報(Deseret News)報導，一名住在鹽湖谷的越南裔婦女匿名受訪時說，至少四個亞裔家庭都收到這封匿名恐嚇信，其中包括住在泰勒斯維爾(Taylorsville)、西谷市(West Valley City)的亞裔家庭，匿名信被人放在住家門口或投放在信箱。

報導指出，這名婦女任職於軟體公司Forethought，事發之後已向雇主通報。

猶他州聯合警察局(Unified Police Department)警官庫特勒(Melody Cutler)說，至少一個商家也收到匿名恐嚇信，警方已經展開調查。美國郵政總局(U.S. Postal Service)旗下的郵政調查局(Postal Inspection Service)目前也協助猶他州警方調查此案。

庫特勒表示，匿名信都沒有指名道姓寫出收信人，犯罪手法可能構成威脅式恐怖主義(threatening terrorism)，至於是否起訴則由檢方決定。

庫特勒接受猶他州地方電視台FOX 13專訪時說：「這不是玩笑事，而是嚴重的起訴罪嫌。」

亞裔 猶他州 美國郵政

上一則

走私販將兩名幼童丟下美墨圍牆後逃離

下一則

快看世界／疫苗可以混打？關於混合疫苗 我們知道什麼

延伸閱讀

為阻病毒傳播嚴限商業 加州疫情失業率全美第4高

為阻病毒傳播嚴限商業 加州疫情失業率全美第4高
按摩院濫殺案催化 全球聲援亞裔 防彈少年也分享被人身攻擊經歷

按摩院濫殺案催化 全球聲援亞裔 防彈少年也分享被人身攻擊經歷
史島華裔追思亞城槍擊亡者 各族裔聲援

史島華裔追思亞城槍擊亡者 各族裔聲援
世界晚報／華資按摩店被鎖定 女店主險遭性侵

世界晚報／華資按摩店被鎖定 女店主險遭性侵

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架

川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架
一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？

一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？
南加橘郡槍案4死2傷 1孩童身亡 槍手已被捕

南加橘郡槍案4死2傷 1孩童身亡 槍手已被捕