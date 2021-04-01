亞裔家庭、商家接連遭死亡恐嚇 猶他州警方展開調查

亞裔 家庭與店家過去幾周接連收到要求「滾回國」的死亡威脅信，猶他州 警方已展開調查。亞特蘭大發生共計八人死亡的按摩店連環槍擊案隔天，猶他州鹽湖谷(Salt Lake Valley)地區就有亞裔民眾紛紛接到打字列印的匿名信，根據警方初步調查，信件內容與形式都一樣。

新聞周刊(Newsweek)報導，未具名的信件上寫著，亞裔民眾最好「立即回到他們原本的國家」，「以免更多亞洲人被殺」。信件日期註明2021年3月17日，也就是亞特蘭大地區三家按摩店遭到槍擊案的隔天，八名死者中有六人為亞裔女性。

匿名恐嚇信上提到亞特蘭大槍擊案，並寫著：「把話傳出去，否則你們都會沒命。越來越多人將鎖定要殺亞洲人」。信件內容還列舉亞裔民眾的「罪狀」，指稱亞裔民眾「造成新冠病毒，卻還說謊」。

猶他州德述理新聞報(Deseret News)報導，一名住在鹽湖谷的越南裔婦女匿名受訪時說，至少四個亞裔家庭都收到這封匿名恐嚇信，其中包括住在泰勒斯維爾(Taylorsville)、西谷市(West Valley City)的亞裔家庭，匿名信被人放在住家門口或投放在信箱。

報導指出，這名婦女任職於軟體公司Forethought，事發之後已向雇主通報。

猶他州聯合警察局(Unified Police Department)警官庫特勒(Melody Cutler)說，至少一個商家也收到匿名恐嚇信，警方已經展開調查。美國郵政 總局(U.S. Postal Service)旗下的郵政調查局(Postal Inspection Service)目前也協助猶他州警方調查此案。

庫特勒表示，匿名信都沒有指名道姓寫出收信人，犯罪手法可能構成威脅式恐怖主義(threatening terrorism)，至於是否起訴則由檢方決定。

庫特勒接受猶他州地方電視台FOX 13專訪時說：「這不是玩笑事，而是嚴重的起訴罪嫌。」