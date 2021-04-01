走私販將兩名幼童丟下美墨圍牆後逃離

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)於31日公布一段影片，一名走私販協助兩名幼兒翻越美墨邊境高14呎的圍牆後隨即離開，將兩名幼兒棄置圍牆境內。美聯社

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)於31日公布一段影片，一名走私販協助兩名幼兒翻越美墨邊境 高14呎的圍牆後隨即離開，將兩名幼兒棄置圍牆境內。

據稱，被拋棄的兩名幼兒是對姊妹，年紀分別只有三歲和五歲；儘管她們都沒有受傷，但當局形容整起事件相當駭人。

影片來源：youtube / KVIA ABC-7

德州艾爾帕索(El Paso)邊境巡邏隊隊長葛羅莉亞‧查維茲(Gloria I. Chavez)表示，有探員透過遠端攝影機捕捉到事發過程；畫面中可以看到邊境圍牆上有一人跨坐在上頭，彎腰從圍牆的一邊舉起一名幼童後，再從牆的另一邊輕輕落下；兩名幼童起身後，圍牆上的男子便迅速跳下，與另一人從墨西哥端離開。

查維茲表示：「目前我們正和墨西哥方的執法單位聯繫，試圖找出這些狠心的走私販，讓他們在法律上接受最嚴重的制裁。」

近日非法移民 跨入美墨邊境的事件頻傳，由於許多家長只將孩子們送入邊境，期望美方當局最終能協助將他們安置在當地親戚的住處；也因此拜登政府每天都必須面對數以百計的無證兒童無處安置的問題，庇護所更是人滿為患，迫使有關單位得另尋他處安排。

當局指出，聖塔特雷莎(Santa Teresa)的探員發現兩名幼童是被拋棄在艾爾帕索的西邊、新墨西哥州 內的偏遠地區。

兩名兒童都已送到醫院進行檢查，目前被安排在邊境巡邏隊上一處暫時的拘留中心，靜待聯邦衛生部(HHS)的後續安排。