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輝瑞聲明：疫苗能防南非變種病毒

記者顏伶如／綜合報導

輝瑞藥廠(Pfizer)1日與合作夥伴德國廠商BioNTech共同發表聲明指出，最新實驗證明疫苗完成兩劑接種後，幫助人體抵抗新冠病毒至少半年有效，也能預防南非變種病毒。

聯合聲明中指出，根據一項在南非進行，高達1萬2000人參加的實驗結果，輝瑞疫苗對於預防南非變種病毒B.1.351擁有100%效果。

至於疫苗的保護效果及安全性能否經得起長時間考驗，聲明中也提供肯定答案。

實驗報告結果顯示，長達半年的實驗期間，並沒有任何疫苗施打者出現嚴重的健康安全問題，民眾接種輝瑞疫苗半年之後，預防新冠病毒的整體效果仍有91%。

輝瑞藥廠總裁兼執行長博爾拉(Albert Bourla)說，數據證明輝瑞疫苗具有良好的效果與安全性，有助於疫苗向美國食品及藥物管理局(FDA)正式提出生物製品許可申請(Biologics License Application，BLA)。

輝瑞疫苗的實驗數據仍需要通過同儕審查(peer-reviewed)並於科學期刊發表。不過，輝瑞表示，計畫短期內便向世界各國衛生主管機關提出疫苗申請。

輝瑞先前已經宣布，希望在今年4月讓疫苗取得正式核准(full approval)。目前輝瑞疫苗是獲得美國食藥局的緊急授權許可。

根據統計，輝瑞疫苗在美國國內已完成將近7700萬劑施打，是目前在美國使用最普遍的新冠疫苗。

疫苗 輝瑞 美國

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