拜登政府推出獎金50萬元「口罩創新挑戰大賽」

為了幫戴口罩時引發的某些惱人問題尋求解決之道,拜登 政府推出獎金50萬元「口罩創新挑戰大賽」(Mask Innovation Challenge),徵求能夠避免戴口罩造成皮膚不適、眼鏡起霧等不便,入圍 最佳設計的10項入圍作品各可獲得1萬元獎金,進入複選通過聯邦單位及合作實驗室檢測 後,5名優勝者則有機會瓜分40萬元大獎。

聯邦衛生部生物醫學高級研究與發展管理局(Biomedical Advanced Research and Development Authority)主辦的「口罩創新挑戰大賽」活動,3月31日已於Challenge.org網站成立專頁,協辦單位為美國疾病管制暨預防中心(CDC)旗下機構國家職業安全和衛生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health,NIOSH)。作品繳交期限為今年4月21日。

衛生部主管預備與因應(Preparedness and Response)的代理助理部長妮姬‧巴拉契爾-波曼(Nikki Bratcher-Bowma)指出,希望透過這項口罩創新挑戰活動,讓全美民眾參與既有效又舒適的新口罩研發,「這對於我們控制新冠疫情將有助益,未來面臨公共衛生緊急事件時也能有更好的準備」。

根據比賽規則,研發口罩的原型樣品(prototypes)必須解決目前戴口罩經常發生的不便,例如講話時讓人聽不清楚、炎熱環境下配戴不適、眼鏡變得霧茫茫等問題。

第一階段將選出最多10位最佳設計入圍者,各得1萬元獎金。第二階段複選則有聯邦單位及與主辦單位合作的實驗室對入圍口罩進行檢測,5名優勝者將瓜方40萬元獎金。評審團評分標準包括技術可行性、創新、排除現有口罩的障礙以及整體表現。