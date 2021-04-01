我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特曬照 龐培歐赴雙橡園會蕭美琴

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

拜登政府推出獎金50萬元「口罩創新挑戰大賽」

記者顏伶如／綜合報導

為了幫戴口罩時引發的某些惱人問題尋求解決之道，拜登政府推出獎金50萬元「口罩創新挑戰大賽」(Mask Innovation Challenge)，徵求能夠避免戴口罩造成皮膚不適、眼鏡起霧等不便，入圍最佳設計的10項入圍作品各可獲得1萬元獎金，進入複選通過聯邦單位及合作實驗室檢測後，5名優勝者則有機會瓜分40萬元大獎。

聯邦衛生部生物醫學高級研究與發展管理局(Biomedical Advanced Research and Development Authority)主辦的「口罩創新挑戰大賽」活動，3月31日已於Challenge.org網站成立專頁，協辦單位為美國疾病管制暨預防中心(CDC)旗下機構國家職業安全和衛生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health，NIOSH)。作品繳交期限為今年4月21日。

衛生部主管預備與因應(Preparedness and Response)的代理助理部長妮姬‧巴拉契爾-波曼(Nikki Bratcher-Bowma)指出，希望透過這項口罩創新挑戰活動，讓全美民眾參與既有效又舒適的新口罩研發，「這對於我們控制新冠疫情將有助益，未來面臨公共衛生緊急事件時也能有更好的準備」。

根據比賽規則，研發口罩的原型樣品(prototypes)必須解決目前戴口罩經常發生的不便，例如講話時讓人聽不清楚、炎熱環境下配戴不適、眼鏡變得霧茫茫等問題。

第一階段將選出最多10位最佳設計入圍者，各得1萬元獎金。第二階段複選則有聯邦單位及與主辦單位合作的實驗室對入圍口罩進行檢測，5名優勝者將瓜方40萬元獎金。評審團評分標準包括技術可行性、創新、排除現有口罩的障礙以及整體表現。

入圍 檢測 拜登

上一則

美去年3大死因：心臟病、癌症、新冠病毒 自殺擠出前10

下一則

輝瑞聲明：疫苗能防南非變種病毒

延伸閱讀

拜登推動廣設50萬座電動車充電站 這些概念股應聲狂飆

拜登推動廣設50萬座電動車充電站 這些概念股應聲狂飆
拜登2兆基建計畫 最大就業投資…麥康諾表明不支持「大幅增稅」

拜登2兆基建計畫 最大就業投資…麥康諾表明不支持「大幅增稅」
2.3兆基建預算來源？如何分配？國會兩黨恐陷長期爭鬥

2.3兆基建預算來源？如何分配？國會兩黨恐陷長期爭鬥
拜登上任後首次 台美討論加強台灣參與國際組織策略

拜登上任後首次 台美討論加強台灣參與國際組織策略

熱門新聞

1500萬劑的嬌生疫苗遭毀，嬌生4月配送受到影響。(美聯社)

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

2021-03-31 22:40
美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky，圖)29日上午在白宮視訊簡報中說，美國新冠病毒確診案例累計已破3000萬例，她的感受彷彿「瀕臨末日」。美聯社

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

2021-03-30 02:10
市面上所售乾洗手的抽檢調查中，發現某些產品含有可能致癌的苯。(Getty Images)

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

2021-03-25 21:37
9成美國成年人可望在4月19日獲得接種新冠肺炎疫苗資格。Getty Images

世界OnAir／疫苗哪個好？變種病毒讓疫苗失效？醫師這樣說

2021-03-30 17:19
前總統川普任內的美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield，圖)接受26日播出的美國有線電視新聞網(CNN)專訪時說，相信新冠病毒是從武漢實驗室流出。美聯社

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

2021-03-26 12:34
（取材自推特@JackPosobiec）

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

2021-03-27 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架

川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架
IRS：符合資格的未報稅族群 下周可收到紓困支票

IRS：符合資格的未報稅族群 下周可收到紓困支票
一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？

一洲焦點／曼哈頓殺母暴徒落網 攻擊亞裔何時了？