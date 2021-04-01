假扮銀行搶匪拍片衝點閱率 美網紅兄弟檔認罪

專拍惡作劇影片上傳影音網站YouTube的美國網紅兄弟檔，為了拍片假扮銀行搶匪，不僅引起騷動，還無端牽連一名Uber駕駛，害他在警察槍口下被捕。路透

專拍惡作劇影片上傳影音網站YouTube 的美國網紅兄弟檔，為了拍片假扮銀行搶匪，不僅引起騷動，還無端牽連一名Uber駕駛，害他在警察 槍口下被捕。兄弟倆今天認罪，換取輕罰。

法新社報導，住在加州 的23歲雙胞胎兄弟檔艾藍．史托克斯（Alan Stokes）和亞力克斯．史托克斯（Alex Stokes）2019年10月15日在橘郡（Orange County ）爾灣（Irvine）惡作劇，他們身穿黑衣黑褲、頭套滑雪面罩，拎著塞滿紙鈔的行李袋，假扮剛搶完銀行的搶匪，並叫來一輛Uber，同時有隱藏攝影機拍下過程。

不知情的Uber駕駛眼見苗頭不對，拒絕讓兩人搭車，民眾目擊到這一幕，以為真的發生汽車劫持案，便打電話報警。倒楣的駕駛隨後遭趕赴現場的警方持槍喝斥、勒令下車。警方後來才知道這是惡作劇一場。

史托克斯兄弟原本各被控1條「以暴力、威脅或詐欺實行非法拘禁」的重罪和2條「謊報緊急情況」的輕罪。根據橘郡地區檢察官辦公室說法，前述指控最重可判5年徒刑。

檢察官史必哲（Todd Spitzer）透過聲明表示：「這類犯罪可能輕易造成人員受重傷或遭殺害。」

他說：「警方不會馬虎因應進展中的銀行搶案，這些員警實際上是冒著生命危險去協助他們認為置身險境的人。」

「比起這些員警的安危，或在槍口下被喝令下車的無辜Uber駕駛的安全，這兩人更在乎增加自己在網路上的追蹤人數，這種行徑既不負責任又魯莽。」

史托克斯兄弟後來接受法官的條件，法官提議將重罪減為輕罪，並給予較寬容的判決，包括緩刑和160小時的社區服務，來換取兩人認罪。

路透報導，橘郡地區檢察官辦公室表示，法官也諭令兩兄弟停止製作模仿犯罪行為的影片。兩人在YouTube頻道上擁有近700萬訂閱觀眾。

地區檢察官辦公室發言人艾德茲（Kimberly Edds）說，田納西州今年2月也有人惡作劇玩了類似把戲，下場是遭到不知情者當場擊斃。