性愛三人行玩出火 奧州婦教唆「小王」槍殺老公

奧克拉荷馬州埃達3月底發生一樁殺夫案，牧師大衛（中）遭妻子克莉絲蒂（左）找「小王」哈利勒（右）開槍射殺。克莉絲蒂投案後，也招認哈利勒曾多次跟夫妻倆一起玩「性愛三人行」。(翻攝：Daily Beast/Oklahoma State Bureau of Investigation)

美國奧克拉荷馬州埃達（Ada, OK）3月底發生一名婦人打電話報案，聲稱闖入家中的歹徒開槍射殺她的丈夫，但案情後來出現大逆轉，婦人招認她拜託「小王」殺夫，更自曝這名男子曾跟夫妻倆一起到汽車旅館 玩「性愛三人行」。

WOKV報導，被害人是50歲的牧師大衛（David Charles Evans），跟47歲的妻子克莉絲蒂（Kristie Evans）育有3名子女。根據報導，克莉絲蒂事發當天驚慌失措地打電話報案，聲稱她聽到一聲「巨響」後驚醒，又聞到煙硝味，發現枕邊人頭部中彈，鼻子與嘴巴都在流血，如同「躺在血泊之中…喘著粗氣」。

救護人員抵達現場後宣布大衛當場死亡，克莉絲蒂則證稱夫妻倆上床睡覺後遇到歹徒闖入開槍。調查人員隨後查出她的口供與鄰居證詞有出入，也發現她與兇嫌哈利 勒（Kahlil Deamie Square）有染，克莉絲蒂最後主動投案與說明前因後果。

根據調查報告，大衛遇害前幾天赴美墨邊境助人，克莉絲蒂跟哈利勒趁機共度三天春宵，並拜託他殺夫。據指克莉絲蒂稱大衛「言語虐待與控制她，用蕩婦、肥婆、醜女與賤人等譏諷她」，還說「有多點自由就好了」。

克莉絲蒂將大衛的槍與一盒子彈交給哈利勒，敲定他前往夫婦倆的住宅，從克莉絲蒂刻意沒鎖的後門入內殺人。哈利勒當日深夜依約前來時，曾擔心自己製造太大噪音，克莉絲蒂則要他繼續按計畫殺夫。在哈利勒動手期間，克莉絲蒂一直留在客廳。等到哈利勒逃跑，又確定大衛中槍後，克莉絲蒂才打電話報警。

調查報告也驚爆哈利勒同時是大衛與克莉絲蒂的「愛人」，指3人數月前在「超級八汽車旅館」（Super 8 Motel）首度碰面，不只一次玩「性愛三人行」。克莉絲蒂有次秘密把她的電話號碼留給哈利勒，兩人隨後每天都瞞著大衛持續暗通款曲。

克莉絲蒂與哈利勒均被逮捕、羈押與被控一級謀殺，大衛服務的教會則沒有立刻回應記者的查詢。