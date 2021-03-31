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無視確診升高 威州最高法院推翻州長口罩令

無視確診升高 威州最高法院推翻州長口罩令

編譯柯立偉／綜合1日電
威州州長艾弗斯3月30日下達全州戴口罩令，除了五歲以下孩童及特殊需求人士外，民眾在室內都須戴口罩，但在自家則不受限制。(美聯社)
威州州長艾弗斯3月30日下達全州戴口罩令，除了五歲以下孩童及特殊需求人士外，民眾在室內都須戴口罩，但在自家則不受限制。(美聯社)

在威斯康辛州的新冠疫情有回溫跡象之際，該州最高法院3月31日推翻民主黨籍州長艾弗斯(Tony Evers)下達的全州強制戴口罩令，口罩強制令是州長避免新一波疫情爆發眾多的強制措施之一，最高法院的裁定或使威州又在確診數飆增的危險邊緣徘徊。

根據威州衛生部門31日發布的資料，目前威州已有57萬7195名病患確診、6622人死亡。比3月中旬每周平均新增病例數已從低於400例增為470例，州衛生廳長表示這是新一波疫情的「危險訊號」。

威州最高法院目前保守派大法官占多數，本次審查口罩強制令合法性的裁定，即由保守派大法官以4:3的比數推翻州長行政命令。

州最高法院認為，州長單方面延長去年8月簽發的口罩強制令違法，如果要延長，應經州議會同意。州最高法院法官哈格東(Brian Hagedorn)在意見書中寫道：「本案爭點不在於州長的決定是否明智，而在州長決定是否合法。本院審酌後認為不合法。」

自由派大法官安‧布拉德利(Ann Walsh Bradley)無法認同多數觀點，在不同意見書中沉重地說：「這不是一個普通的裁定，我們在討論的是一場奪走至少50萬人死亡的重大傳染病。多數意見的錯誤結論，成為州政府抗疫的絆腳石。」

共和黨籍議員對此項裁定表達歡迎，州參議會多數黨領袖勒馬修(Devin LeMahieu)表示，州長濫用權力，而此裁定確立了權力分立的基礎。州眾議會議長瓦斯(Robin Vos)也指出，人民及民間團體有權決定怎麼做對自己最好，「不需州政府指手畫腳。」

裁定出爐後，州長也發表聲明指出，他所有的防疫決策都有科學根據，並努力確保每一位威州居民的安全與健康。同時保證，州政府將盡力使每一位居民進速接種，並呼籲每一個人都戴上口罩。

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