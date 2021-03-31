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命令寄養家庭搬離以安置無證兒童 非營利組織惹議

記者顏伶如／綜合報導
美墨邊境的一所收容中心，無證兒童同坐在地上。(美聯社)
美墨邊境的一所收容中心，無證兒童同坐在地上。(美聯社)

華盛頓州雷頓(Renton)居民桑契斯(Edmundo Serena Sanchez)與妻子擔任寄養家庭(foster family)已有數年之久，總共撫養過20名寄養兒童。桑契斯夫妻帶著寄養兒女住在由非營利慈善組織「年輕人之友」(Friends of Youth)提供的房子已有7年，但兩個月前接到通知要求全家搬離，因為房子必須淨空，用來安置從美墨邊境接來的無證兒童。

西雅圖地方電視台報導了桑契斯一家人的遭遇後引起輿論熱議。有網友在YouTube報導留言欄寫道，將停止捐款給「年輕人之友」。

桑契斯夫妻都是擁有執照的治療寄養家長(therapeutic foster parents)，受過如何撫養嚴重行為偏差兒童的專業訓練。他們與寄養兒女住在「年輕人之友」提供的「霍華德之家」(Howard House)獨棟房屋已有7年之久，總共撫養過20名寄養兒童。

成立宗旨為照顧無家可歸孩童與寄養兒童的「年輕人之友」，目前在西雅圖地區為大約3000名兒童提供照顧。

桑契斯日前接受華州地方電視台KING 5訪問時說，今年1月29日收到「年輕人之友」通知函告知，他與「年輕人之友」的寄養之家合作計畫即將終止，房舍將收回改為安置沒有成年人陪伴的無證兒童與無證青少年。

他說，對於通知感到非常詫異，因為他所照顧的一名寄養孩童才剛因為恐慌症發送而緊急送醫，另一名正值青春期的寄養少年，聽到搬遷令的消息之就就逃家了，音訊全無。

桑契斯說：「我很擔心他，因為他才16、17歲而已，也沒工作。」他表示，當初決定撫養這些青少年，是因為這些孩子很難找到寄養家庭願意收留。

共和黨籍華盛頓州眾議員卡德爾(Michelle Caldier)說，「年輕人之友」應該是與聯邦衛生部簽約，同意收留無證兒童，以便爭取更多聯邦補助經費。但「年輕人之友」計畫部主任亞當斯(DeAnn Adams)則說，要求桑契斯全家搬走的決策「與錢無關」，而是希望將資源用在照顧人數更多的青少年及孩子身上。

亞當斯說：「我們並不會收到更多補助，也不會增加營收。」

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