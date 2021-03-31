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英變種病毒在美漸居主流！專家：恐毀加速接種疫苗努力

編譯陳韋廷／報導
專家擔心英國變種病毒恐毀掉美國加速接種疫苗的努力，圖為30日加州普羅維登斯聖瑪麗醫療中心內，完成疫苗接種民眾在觀察室內休息等待畫面。Getty Images
專家擔心英國變種病毒恐毀掉美國加速接種疫苗的努力，圖為30日加州普羅維登斯聖瑪麗醫療中心內，完成疫苗接種民眾在觀察室內休息等待畫面。Getty Images

美國疫苗接種速度近來有所提高，迄今已有超過9600萬成年人至少接種過一劑疫苗，但專家仍擔心這一努力恐趕不上變種新冠病毒帶來的風險，並示警稱未來幾個月美國必須堅持採取安全措施，因變種病毒正在歐洲部分地區肆虐，且在美國國內漸居主流。

美國知名流行病學家歐斯特宏30日告訴CNN說：「最先在英國發現的B.1.1.7變種病毒傳播力更強，恐導致更嚴重疾病且正迅速感染年輕族群。近來研究顯示，該毒株可能更致命。若我們能堅持下去，從現在到夏天之間找到足夠疫苗就能戰勝這次疫情，但我們沒有耐心。」

美國CDC主任瓦倫斯基29日曾指出，美國疫情發展軌跡看起來跟德國、義大利和法國等許多歐洲國家數周前的情況類似。

對此歐斯特宏表示，「在美國，這完全取決於我們的開放程度」，並指美國是唯一一個在B.1.1.7變種病毒蔓延之際，還鬆綁防疫措施的國家。

歐斯特宏並說：「從某種意義上說，我們正製造一場完美風暴」，這代表可能會有更多人失去生命。

這位傳染病學家發出警告之際，全美病例在過去一周大幅激增。截至29日，美國上周平均每天新增超過6萬6870起病例，比前一周大增24.6%。

美國 變種病毒 疫苗

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