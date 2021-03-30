培養14歲少女提供性服務 淫魔艾普斯坦女友再添一罪

英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(右)被控協助為已故淫魔富豪艾普斯坦(左)與未成年進行性交易，29日又遭檢察官追加控罪。(美聯社)

穢名四濺的英國 名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)去年因涉嫌協助為已故淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)與未成年進行性交易而被捕，本月29日再遭檢察官追加一項性交易罪名。

檢察官指控，麥斯威爾在2000年初培養一名年僅14歲的少女，四處招攬其他未成年女性與艾普斯坦發生性關係、或安排她們對外提供性按摩服務，並讓她們換取酬勞。

起初檢察官稱麥斯威爾在1994至1997年間協助艾普斯坦安排性交易，該案共涉及3名女子，其中一人年僅14歲；如今這項罪狀被檢察官撤回重新提控，增控兩人在1994年至2004年間進行性交易合謀；當時麥斯威爾以協助艾普斯坦管理資產的名義領取酬勞。

這次的起訴書新增第四名女性受害者，據稱她於2001年至2004年間多次在艾普斯坦棕梠攤的住處遭受性虐待，事發時她才14歲。

起訴書指出，麥斯威爾培養這名不具名的少女與艾普斯坦發生性關係後所換取酬勞，包括昂貴的內衣褲和數百元現金，同時還要求該名少女招攬其他未成年女性為艾普斯坦提供「性按摩」服務。

起訴書中提及，艾普斯坦多年以來都與麥斯威爾維持非常親密的關係；而另外那三名於1994至1997年間被麥斯威爾招攬的女性還被迫遭受艾普斯坦性虐待，甚至指控麥斯威爾有時也會參與。

今年初麥斯威爾的律師提出質疑，除了認為檢方指控不實，還聲稱聯邦檢察官違反多年以前與艾普斯坦達成的協議，稱檢方不得向艾普斯坦的其他雇員提出告訴。

檢察官29日向法官要求增修麥斯威爾罪名的信中表示，被告律師可能會需要再補充更多論述；檢方也承諾，只要被告律師不要求延後7月12日的開庭，將不再修改起訴書。

今年59歲的麥斯威爾目前仍被囚禁於聯邦監獄 不得保釋，法官先前已駁回三次保釋；最後一次保釋條件包含麥斯威爾放棄英國和法國國籍，並繳交2850萬元保釋金。

艾普斯坦於2019年7月被捕，同年8月10日在曼哈頓監獄自縊身亡；麥斯威爾在一年後被捕，過程中她否認所有指控，也曾對保釋金額提出上訴。